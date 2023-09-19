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不捨老師久站辛勞 弘光科大校友教師節前贈全校教師保健品

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大校友蔡福成(右)今天將保健品及教師節賀卡贈送給導師蔡明慈（左）。記者游振昇／攝影
弘光科大校友蔡福成(右)今天將保健品及教師節賀卡贈送給導師蔡明慈（左）。記者游振昇／攝影

教師節前夕，弘光科技大學醫療器材發展與應用系（原名：生物醫學工程系）第三屆校友蔡福成，感念母校老師久站授課辛勞，今天捐贈他共同創辦的生技公司研發保健品給全校教師。蔡福成表示，老師們上課常需久站與移動，偶有腳痠等不適，希望透過捐贈捷維適，守護母校老師們的關鍵行動力。

弘光科大校長黃月桂今天在捐贈儀式中說，從黑蓮生技有限公司負責人蔡福成的大學導師、目前的人事室副主任蔡明慈口中得知，他求學期間在專題表現即展現研究者的特質。見到學生運用所學專業創業有成，在教師節前夕，將創業成果回饋給全校教師，相信這是為人師最欣慰的地方，也是最好的教師節禮物。

蔡明慈回憶說，指導蔡福成專題時，發現他對做實驗研究生物醫學用心及專注，曾試著鼓勵大學畢業後繼續升學鑽研，當時蔡福成表明另有規劃，感到惋惜，日前得知他後來創業開生技公司，要捐新開發上市的保健品給母校全體教師，既驚訝又開心，「原來當年用心栽下的研發種子，竟在多年後開花結果！」

蔡福成表示，開發「捷維適關鍵補給」源於看到周遭親友，時常因久站或登山健行等大量行動需求感到不適，卻沒有確實有感的保健食品而決定投入生產製作。蔡福成說，產品問市後除了給自己母親使用，也想到授課需久站的老師，希望透過提供此產品，對母校表達謝意。

弘光科技大學校長黃月桂(左)致贈感謝狀給校友蔡福成(右)。記者游振昇／攝影
弘光科技大學校長黃月桂(左)致贈感謝狀給校友蔡福成(右)。記者游振昇／攝影
弘光科技大學校友蔡福成解說創業研發的保健品「捷維適關鍵補給」特色。記者游振昇／攝影
弘光科技大學校友蔡福成解說創業研發的保健品「捷維適關鍵補給」特色。記者游振昇／攝影
弘光科技大學醫療器材發展與應用系校友蔡福成（中），感念母校老師久站授課的辛勞，今天捐贈保健品「捷維適關鍵補給」給全校教師。記者游振昇／攝影
弘光科技大學醫療器材發展與應用系校友蔡福成（中），感念母校老師久站授課的辛勞，今天捐贈保健品「捷維適關鍵補給」給全校教師。記者游振昇／攝影

教師節 生技 創業 弘光科技大學

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