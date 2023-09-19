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「上級」強推雙語政策只能配合 李家同：我同情教育部

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
清大榮譽講座教授李家同今指出，教育部應深知雙語教學的侷限，但只能配合上級做樣子推行。本報資料照片
清大榮譽講座教授李家同今指出，教育部應深知雙語教學的侷限，但只能配合上級做樣子推行。本報資料照片

教育部日前公告大專校院學生雙語化學習計畫第二階段，重點培育學校第二期共計7所大專校院入列，清大榮譽講座教授李家同今天表示，教育部只選了7所大學實施，絕對是知道只有少數英文非常好的大學生，才聽得懂教授用英文教導專業科目，但上級要推行教育部只得做樣子，「我是非常同情教育部的」。

大專校院學生雙語化學習計畫除第一期已獲核定的中山大學、成功大學、台灣大學、台灣師範大學等4校外，教育部日前再新增清華大學、政治大學及台灣科技大學等3校，第一年補助學校7.7億元，較第一期增加2億元。

但李家同今天表示，教育部為了推行大專校院學生雙語化學習計畫，希望教師上課時以全英語教學，目的應該是增強學生的英語程度。可是教育部只選了7所大學實施，全國有一百多所大專校院，為何只選7所？計畫目的既然是要提高學生英文能力，當然應該包含全國所有的大專校院。

李家同表示，教育部之所以如此，絕對是因為知道，只有少數英文非常好的大學生能夠聽得懂老師用英文教專業科目。教育部知道，對於絕大多數的學生來說，雙語教學不可能增進學生英文程度。如果雙語教學有用，教育部一定會在全國大專校院中都如此推行。

李家同也指出，若大學都只有少數學校可以推行，中小學更是不能談。「叫小學數學老師用英文解釋如何做雞兔同籠問題，應該是Mission Impossible。」

李家同說，教育部知道雙語教學不能增強學生英文程度，更不能提高學生專業程度，但上級要推行也只好做做樣子，「我是非常同情教育部的，明知不可為而為之」。

教育部 李家同 雙語政策

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