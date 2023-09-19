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大愛接住弱勢生 66師獲菁師獎

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導
「教育大愛菁師獎」因疫情暫停實體表揚，今年恢復舉辦表揚典禮，主辦單位懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑（前左五）昨邀請前總統馬英九（前左六）擔任頒獎人。記者林伯東／攝影
「教育大愛菁師獎」因疫情暫停實體表揚，今年恢復舉辦表揚典禮，主辦單位懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑（前左五）昨邀請前總統馬英九（前左六）擔任頒獎人。記者林伯東／攝影

有「民間師鐸獎」之稱的第十二屆「教育大愛菁師獎」表揚大會昨頒獎，主辦單位懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑邀請前總統馬英九頒獎。今年共六十六位教師獲獎，李棟樑感謝他們用教育大愛接住弱勢生，他親自向克服困境、翻轉未來的獲獎教師致敬。

今年的教育大愛菁師獎，由全國各級學校共推薦二八七位教師，依高中職組、國中組、國小組、特殊教育組及幼兒園組等五組予以評選；經三階段審查，最終選出五十一位獲獎者。決審委員額外遴薦十五名偏鄉離島優秀教師給予表揚。

李棟樑致詞時表示，他的太太生前逢年過節都到偏遠學校訪問，相當關心弱勢家庭孩子。太太離世後，他成立教育大愛菁師獎，十二年來共選出並表揚七一三名教師；他說過幾天就是教師節，感謝教師長年為下一代付出。

由於前總統陳水扁就任後廢除師鐸獎，直至前總統馬英九任內復辦，受邀出席典禮並擔任頒獎人的馬英九致詞表示，各界都知道教育是社會發展基礎，也是國家進步動力。教師扮演關鍵角色，因此他就任總統首年，就恢復辦理師鐸獎，獲獎者理當是光宗耀祖，「廢除有點莫名其妙」。

評審委員會主任委員、台灣教育大學系統總校長吳清基表示，九月是感恩季節，李董事長出身台南，也是胼手胝足成功的企業家，他不僅對優秀教師頒贈教育獎，也有清寒學生獎助學金，給予貧寒人士救急獎金，是了不起的正能量。

獲獎代表、屏東民和國小校長林純宇表示，在教師節前夕拿到大愛菁師獎，是最珍貴且應景的禮物。她說教育是生命引領生命的歷程，也是細針綿密的刺繡，教育令人迷戀的地方，就是可以跟一群可愛的孩子生活與學習。

教師節 馬英九 師鐸獎

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