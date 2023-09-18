特教生不輸正常生 籲書商提供電子檔

「學生在不擅相處外表下，有著對繪畫相當細膩的靈魂。」金門高中老師黃主真受訪時說，全盲教師協助視障生可以接受一般教育，讓視障生與正常學生在教室平起平坐，啟明學校老師李森光期盼書商提供教材的「電子檔」，協助障礙生學習，得更有進步。

前總統馬英九出席擔任頒獎嘉賓，共頒獎給66名教師。獎項分為「高中職組」、「國中組」、「國小組」、「幼兒園組」、「特殊教育組」與「偏鄉離島組」，李森光與黃主真分別獲得「特殊教育組」與「偏鄉離島組」的菁師獎。

全盲教師談融合教育

李森光小時候因為誤診，導致雙眼全盲，現在從事台北市巡迴輔導的工作，協助融合教育的視障學生。他解釋說，現在視障學生除了啟明學校之外，也可以選擇在一般學校就讀，自己的工作就是協助他們適應一般學校的課業。

他說，雖然樂見視障生能到一般學校接受教育，但希望學校能夠有更友善的教材，像是參考書或講義要是有「電子檔」的話，就能協助視障生接受更妥善的學習，但書商大多仍擔憂著作權的問題，所以不願意提供。

盼書商提供電子檔

李森光指出，除了學校能夠加強校園的無障礙空間外，學校的眾人也能採取夠更友善的態度，如同儕間的相互尊重、教師在上課時能多點口述內容，讓視障生得到更多的幫助。

繪本記錄金門之美

黃主真去年與特教生合作出版《牛角姐姐的公車週記：3號》從往返金湖鎮和金城鎮的3號公車為視角，紀錄當地的歷史風光，更融合老兵種樹的故事。黃主真開心的分享說，金門就是很棒的地方，很美、很有特色，不僅有戰地史蹟、閩南風情，還有自然美景，學校也總是散發出很友善的氛圍，「久了都覺得自己是金門人」。

她談到，隨著城市開發，出現許多土地競爭的狀況，包括史蹟等特色都受到威脅，但其實很多事物都是當地居民心中的歷史，如很多樹木其實都是老兵栽種。所以決定與有繪畫天分的特教生合作出版繪本，並紀錄下金門之美。