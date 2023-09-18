教育大愛菁師獎 66名教師助弱勢生翻轉學習困境

有「民間師鐸獎」之稱的第12屆「教育大愛菁師獎」表揚大會今天頒獎，主辦單位「懷恩社會福利慈善事業基金會」、「陳玲社會福利慈善事業基金會」董事長李棟樑邀請前總統馬英九頒獎。今年共66名教師獲獎，李棟樑感謝他們用教育大愛接住弱勢同學，他也親自向克服困境、翻轉未來的獲獎教師們致敬。

今年教育大愛菁師獎共有來自全國各級學校推薦287位教師，依「高中職組」、「國中組」、「國小組」、「特殊教育組」及「幼兒園組」等5組予以評選，經三階段審查，最終選出51位獲獎者。另決審委員額外遴薦15名偏鄉離島優秀教師給予表揚，本屆獲獎教師共計66名。

李棟樑致詞時表示，他的太太生前逢年過節都到偏遠學校訪問，對弱勢家庭孩子相當關心，這些點滴他都銘記心頭。在太太離世後，他成立教育大愛菁師獎，這12年共選出713名教師接受表揚，基金會也持續關心教師學生。他說，過幾天就是教師節，他感謝教師長年為下一代付出，在教師節前夕祝福佳節愉快。

評審委員會主任委員、台灣教育大學系統總校長吳清基表示，九月是感恩季節，李董事長出身台南，也是胼手胝足成功的企業家，他不僅對優秀教師頒贈教育獎，對清寒學生獎助學金，對貧寒人士也給予救急獎金，是了不起的正能量。除恭喜教師在教育界的付出，也要讓各界知道贊助人的貢獻。

吳清基也提到，師鐸獎在2000年被前總統陳水扁取消，8年後由前總統馬英九把師鐸獎復頒，重新找回教師價值與尊嚴。他也提及，大愛菁師獎被譽為民間師鐸獎是名符其實，馬前總統連續12年都親自來。他表示，教育是人類的希望工程，也是人向上流動的趨力，教師傳道授業解惑，教育無他，唯愛與榜樣。

馬英九受邀出席典禮並擔任頒獎人，他致詞時表示，教師節馬上就要到了，各界都知道教育是社會發展基礎，也是國家進步動力，教師扮演關鍵角色，因此他就任總統首年，就恢復辦理師鐸獎，獲獎者理當是光宗耀祖，「廢除有點莫名其妙」。

獲獎代表、屏東民和國小校長林純宇表示，在教師節前夕拿到大愛菁師獎，是最珍貴且應景的禮物。她說，教育是生命引領生命的歷程，也是細針綿密的刺繡，教育令人迷戀的地方，就是可以跟一群可愛的孩子生活與學習。

林純宇投入偏鄉教育工作已經27年，曾在苗栗山城學校服務，也在恆春海邊小學服務。她感性地說，無論在山海，始終堅持用千百倍的耕耘，換來滿園桃李香，她也看見很多孩子來自單親、隔代教養，或是破碎家庭，她的角色是「師如慈母」，扮演孩子生命中的另一個母親。