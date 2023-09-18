雙語教育害慘教育部前部長 馬英九呼籲教育政策走在正常方向

民進黨總統參選人賴清德日前強調將繼續推動雙語教育。前總統馬英九上午出席有「民間師鐸獎」之稱的第12屆「教育大愛菁師獎」表揚大會，除了感激教師為弱勢學生付出，也呼籲教育政策能走在正常與前進的方向，更直言「想到雙語教育，就為孩子與老師痛心」，不僅專家搖頭、教師反彈、學生折磨，甚至導致學習倒退，強調雙語國家是「既無必要、也辦不到」的政策。

「教育大愛菁師獎」受疫情影響暫停實體表揚2年，今年恢復舉辦表揚典禮，主辦單位「懷恩社會福利慈善事業基金會」、「陳玲社會福利慈善事業基金會」董事長李棟樑特別邀請馬英九擔任頒獎人。向今年66位獲獎教師用教育大愛接住弱勢同學，幫助他們克服困境、翻轉未來，表達敬佩與感謝。 前總統馬英九（左）上午出席有「民間師鐸獎」之稱的第12屆「教育大愛菁師獎」表揚大會，感激教師為弱勢學生付出，並親手頒發獎座給得獎教師。記者林伯東／攝影 「教育大愛菁師獎」受疫情影響暫停實體表揚2年，今年恢復舉辦表揚典禮，主辦單位「懷恩社會福利慈善事業基金會」、「陳玲社會福利慈善事業基金會」董事長李棟樑（前左二）特別邀請馬英九（前右二）擔任頒獎人。記者林伯東／攝影 「教育大愛菁師獎」受疫情影響暫停實體表揚2年，今年恢復舉辦表揚典禮，主辦單位「懷恩社會福利慈善事業基金會」、「陳玲社會福利慈善事業基金會」董事長李棟樑（左）特別邀請馬英九（右）擔任頒獎人。記者林伯東／攝影