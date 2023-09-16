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2030雙語政策爭議 前教長吳清基：烏托邦式想法難成功

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部前部長吳清基表示，2030雙語政策是烏托邦式想法、不會成功。本報資料照片
教育部前部長吳清基表示，2030雙語政策是烏托邦式想法、不會成功。本報資料照片

教育部公告大專校院學生雙語化學習計畫第二階，重點培育學校除第一期已獲核定的四校外，第二階段再新增三所大專校院，第一年補助學校約7.7億。但學者認為，雙語政策空有理想但執行困難，只是烏托邦式的想法，不會成功。

教育部前部長吳清基表示，加強英語能力、增進國際移動力等大方向，「我認為是對的。」但問題在於現行策略無法達成，中小學端師資不足、教學如何進行都無配套，以致於空有理想但執行困難，「我看這樣執行2030不會成功，就是個烏托邦想法。」

吳清基指出，中小學端加強、活化英語課程本身即可，再搭配參與社團、引發學習興趣，打造適切環境。以英語上國文、自然課，學習上恐難達成效果；即便是大學端也難落實學習效益，也許理工、生醫領域適合，但人文社會效果恐怕打折扣，雙語政策是不是需要因賴清德一句話就義無反顧走下去，有待思考。

東海大學語言所講座教授何萬順則指出，2030雙語政策戰略和願景過去都無經過任何辯論或討論，從頭到尾就是賴清德一人的想像。於是當政策上路後難落實，就稱是外界誤解、執行面出問題，過去稱要成為新加坡等國家，一下又改口說沒有，政策最終願景始終說不清。

何萬順表示，國人是否欠缺英語力，目前沒有任何經濟數據能佐證。但雙語政策戰略設定錯誤，恐培育出一批未來將被AI取代的人力，以舉國之力投注恐被取代的基礎語言技能非常不智，若論對台灣經濟最有利的方式，應是落實多語台灣、英語友善。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，大專校院最經典的案例就是私立大學中文系卻要求英語授課，英語教學非壞事，但還是要看目的、方法為何，否則為EMI而EMI，最終只是教師疲於奔命。

雙語政策 語言 願景

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