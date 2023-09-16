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台大1/10學生來自這 柯文哲：已經快要改名大安大學

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
柯文哲表示，台大的學生，台北市大安區大概占7%，最高到11%，「所以台灣大學已經快要改名大安大學了」，學生將近10分之1是大安區來的。本報資料照片
柯文哲表示，台大的學生，台北市大安區大概占7%，最高到11%，「所以台灣大學已經快要改名大安大學了」，學生將近10分之1是大安區來的。本報資料照片

民眾黨總統參選人柯文哲今天出席全教總「2024總統候選人教育論壇」，他致詞時說，非常反對民進黨政府的大撒幣政策。最近的私立學校學費補助政策，他也知道撒幣政策對爭取選票一定有用的，可是對於私立大學要倒閉有用嗎？沒用。因為大學要倒閉是少子化的問題，這個叫做粉飾太平，沒有真的解決問題。

柯文哲說，這也是目前政治在2000年以後，當選票變成政治唯一的KPI的時候、唯一的標準，所以政府已經沒有辦法長期思考，都是短期式的補貼，所以從雞蛋到私立大學學費，都是採取大撒幣政策。

柯文哲也針對學習歷程表達看法，他表示，學習歷程坦白講是在製造貧富懸殊，以前時代雖然聯考很多缺點，但都可以考，不管有錢沒錢。他在台大非常清楚，台北市大安區大概占台大7%，最高到11%，「所以台灣大學已經快要改名大安大學了」，學生將近10分之1是大安區來的。

柯文哲說，台灣這幾年薪資爬不起來，因為產業沒有升級，因為教育的支出占GDP的0.39%，美國是1%，台灣在世紀經濟的排行榜是20至22名。台灣的經濟體一定比香港、新加坡大，新加坡的大學在世界排行榜有2家，香港也有4至5家大學在全世界的排行榜。台大有一陣子衝到100名，但是又掉出去。如果台灣沒有1家大學在世界排行100名裡，怎麼期待台灣的產業有能力升級。

柯文哲說，教育很根本的問題要解決，就是錢給的不夠，所以後面都是屁話。面對問題是解決問題的第一步，他也認為沒辦法一步到位，先設定目標以後，一步一步完成它。

柯文哲表示，大學要退場就讓它合理退場，把它的校產沒收這違反人性。政治也來自人性，政治的主政者不要一看就很明顯違反人性，那一定不會成功。所以政策大方向確定，比較務實地推動。

民眾黨總統參選人柯文哲說，教育很根本的問題要解決，就是錢給的不夠，所以後面都是屁話。記者許維寧／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲說，教育很根本的問題要解決，就是錢給的不夠，所以後面都是屁話。記者許維寧／攝影

柯文哲 台大 新加坡

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