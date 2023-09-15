「原來！這是傳統藝術之美」走進復古文化殿堂，這樣生活最夠味

圖／臺師大進修推廣學院提供

傳統文化經過一代代的實踐，洗鍊而獨有深韻，在科技和網路蓬勃發展的時代，傳統文化淵遠流長的歷史感、古韻美，反而更顯珍稀。隨著聯合國提倡「保護和促進文化的多樣性」，傳統文化的價值也逐漸浮上檯面，傳統文化不只是在地的光榮，更是世界的寶藏。

想體驗中華傳統文化之美？臺師大進修推廣學院推出系列課程，包括：「傳統射箭」、「文人琴樂：古琴入門」、「客心洗流水：二胡演奏」、「書法藝術欣賞」、「東方畫藝：彩墨國畫輕鬆畫」、「「私房茶路：品茗之道」……等。

其中，「傳統射箭初階」從零基礎開始，透過室內、安全的射箭系統，達到運動與紓壓的效果，帶領學員體驗古時君子必修的儒家六藝之一，從而培養出強大的精神集中力、決斷力、情緒管理能力，以及積極接受挑戰的心智。

「文人琴樂：古琴入門」將帶領學員彈奏七弦琴，是傳統漢人文化中最古老的樂器之一，被列入「琴棋書畫」四藝當中。七弦琴音色沉靜悠遠，呈現廟堂般的祥和氛圍，又如山林流水隱士藝趣，讓學員不只能體驗文人琴樂美學和品味基礎，還能在忙碌生活中藉此放下壓力、修身養性。

「彩墨國畫輕鬆畫」將循序漸進、分門別類地介紹國畫初階技巧，帶領初學者從臨摹到創作，逐步掌握彩墨山水的精髓。每一堂課都會示範解說與現場習作、批改，期末還會安排成果觀摩。

「形意拳-五行內壯樁功」不同於一般以「技擊」為主要目標的傳統武術，形意拳講求「練養合一」，透過內家拳內功氣功，達到強身健體、調理身體的目的，適合各性別、年齡、體態的學習者。

「太極拳探秘」以「楊家老架太極拳」為動作指引，在動靜相間、緩和均勻、舒展放鬆的狀態下，學習身體感知與調整能力，領略太極拳養生奧秘，促進健康與內外和諧。

圖／臺師大進修推廣學院提供

除了各式傳統文化與藝術課程，臺師大進修推廣學院還有英語、歐語、日語、韓語、東南亞語、本土語系等各式外語課程，以及職場商業管理、運動健康、美學文創、心理、音樂、藝術等課程，透過豐富多樣性的學習，幫助學員儲備軟實力，並增添生活情趣。

課程資訊請參閱臺師大進修推廣學院官網 >> https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/