陸生來台 短期生秋季翻倍成長

教育部公告一一一學年大專校院境外學生數概況，後疫情時代，境外生數回流至十點三萬人，最大生源國仍以越南、印尼為主，過去人數最多的陸生則退居第七。大學端表示，今年六月學士班陸生已「清零」，但一一二學年秋季班陸生交換生、短期研修生較疫情時期，均翻倍成長。

教育部統計，境外生最大生源國前三名為越南、印尼和馬來西亞。

一○四學年為陸生來台全盛期，每年約四點一萬人來台，但隨兩岸交流趨緩以及陸方暫緩學位生來台等措施，一一一學年陸生僅剩三一五○人，從過去的最大境外生源國退至第七。

疫情影響下，指揮中心曾宣布陸生暫緩來台政策，研修生禁令直到去年底才解除。但當時陸方仍設有防疫措施，加上開放時間匆促，學校難趕上今年春季班招生。

世新大學副校長李功勤表示，去年十一月解禁後，實際辦理申請作業時程約一周，世新大學春季班研修和交換生僅卅四位。年初邊境解封，台灣學校才有機會赴陸宣傳，也讓今年九月秋季班來台研修、交換生數破百，相較春季班人數翻倍成長。

文化大學統計，上學期研修、交換生僅卅六人來台，秋季班則已突破二百人。但校方也指出，人數僅是剛回溫，全盛時期短期交流加上參訪團等，一學期來台陸生約可上看一千多人，疫情前也還有一千人的榮景。

文化大學行銷系教授駱少康指出，短期交流的陸生不會是台灣私校生源問題的解方，還是側重雙邊實質交流。近年政治局勢詭譎，比賽交流等也多暫緩，評估未來短期研修生、交換生仍是主要交流管道，但也如同「春暖花未開」，還是希望能藉此恢復學位生來台。