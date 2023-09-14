學士班陸生今年「清零」　交換、研修生翻倍成長

教育部公告111學年大專校院境外學生數概況，後疫情時代境外生數回流至10萬3658人，最大生源國仍以越南、印尼為主，過去人數最多的陸生則退居生源國第7。大學端表示，今年六月學士班陸生已「清零」，但112學年秋季班陸生交換生、短期研修生則較疫情時代均翻倍成長。

教育部統計，境外生最大生源國前三名仍為越南、印尼和馬來西亞。104、105學年為陸生來台全盛期，每年達4.1萬人來台，當年每三名境外生中救有一人是陸生。但隨兩岸交流趨緩以及陸方暫緩學位生來台等措施，111學年陸生僅剩3150人，從過去的最大境外生源國退至第7，較日本、泰國學生都少。

疫情影響下指揮中心曾宣布陸生暫緩來台政策，研修生禁令直到去年底才解除。但當時陸方仍設有防疫措施，加上開放時間匆促，我方學校難趕上今年春季班招生。

世新大學副校長李功勤表示，去年11月解禁後實際辦理申請作業的時程僅約一週，世新大學春季班研修和交換生僅34位。隨年初邊境解封，台灣學校才有機會赴陸宣傳，也讓今年九月秋季班來台研修、交換生數破百，相較春季班人數翻倍成長。

文化大學也統計，上學期研修、交換生僅36人來台，秋季班則已突破200人。但校方也指出，人數僅是剛回溫，全盛時期短期交流加上參訪團等，一學期來台陸生約可上看一千多人，疫情前也還有一千人的榮景。

文化大學行銷系教授駱少康指出，短期交流的陸生仍不會是台灣私校生源問題的解方，還是側重實質交流。近年政治局勢詭譎，比賽交流等也多暫緩，評估未來短期研修生、交換生仍是主要交流管道，但也如同「春暖花未開」，還是希望能藉此恢復學位生來台的榮景。