資通訊名額增！台大113碩班名額逾4千、甄試10月先開跑

本報日前報導，教育部調整113學年「精進資通訊數位人才培育策略」，國立大學側重培育高階人才，碩博士班資通訊相關科系外加名額將從現行20%提升為25%。近期台大等校陸續公告113碩士班甄試招生簡章，台大113碩士班提供4510名，包含2724個甄試名額，較去年更多，10月由各校開放報名。

九月起教育部開放各大專校院填報來填招生總量，各大專校院則擇於今日公告113學年碩士班甄試簡章。由於近年資通訊產業人才缺口大，但若要進入知名企業多需具備碩士學歷，也讓近年資通訊相關科系碩士班報名人數居高不下。

台大於今日公告碩班甄試簡章，校方指出，教育部規定碩士班甄試入學總名額，佔比不得超過整體碩班招生名額六成。113整體碩士班招生名額台大提供4510個，甄試階段則開放2724個名額，實際招生名額以教育部核定113學年招生名額為準。

此外，教育部也調整113學年「精進資通訊數位人才培育策略」，113學年起，國立大學更側重招募碩博班人才，資通訊外加名額可提升至25%。經查台大112碩班整體招生名額為3869個，113招生名額增，學生機會更多。

台師大、清大、陽明交大等頂大也擇於今日公告碩班甄試簡章。台師大於10月3日開放報名，台大則為10月4日，陽明交大和清大則於10月5日起開放報名，學校報名均於10月11日截止，後續開放考生登錄資料、上傳甄試文件，考生可各別留意校系招生內容。