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基市推動海岸環境綠能課程 安樂高中全國賽創佳績

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立安樂高中學生參加全國海洋能創意實作競賽，跨組挑戰大專組獲得季軍。圖／基市教育處提供
基隆市立安樂高中學生參加全國海洋能創意實作競賽，跨組挑戰大專組獲得季軍。圖／基市教育處提供

基隆市立安樂高中學生參加校外競選表現亮眼，在今年全國海洋能創意實作競賽囊括國中組冠軍、高中組亞軍，跳級參加大專組也拿下季軍。海科館主辦全國高中職ROV水下機器人STEAM工作坊暨創客比賽，安中學生作品也獲得優勝及佳作好成績。

教育處表示，市長謝國樑上任以來，基隆便朝推動綠能城市努力，協助學校將海洋環境與能源教育融入在地教育。教育處除透過成立自造教育及科技中心學校，協助基隆地區高中科技領域教師，建立教師社群，開發特色自造課程，發展成跨校選修課程。

安樂高中申請「永續能源跨域應用人才培育聯盟──海域再生能源聯盟計畫」，規畫彈性學習時間與鄰近市屬高中進行實作課程，組成跨校海洋能源教育聯盟，透過設備、課程與師資結合深耕育才，鼓勵師生參與能源實作競賽應證平日所學。

贏得海洋能競賽高中組亞軍隊伍成員都是女學生，隊長連又穎說，從基礎能源知識到實作設計歷程，最後做出改良海洋能源作品，確認能發出電能時，內心雀躍，心情也像能源轉化的奇幻旅程。跨組獲得大專組季軍的王奕勛說，實作時為提高發電量，作品作了調整，卻忘了把固定螺絲鎖好，導致機組只能發揮三成的電力，更加體會到老師為何要求每個環節都要符合科學。　　

教育處長劉美蘭表示，未來會持續協助推動相關計畫，從安樂高中開始建立可行的課程模組，扮演好推動與服務的角色，打造出一個分享技術、交流創意思考及成就夢想的平台，讓各校都能成為基隆海洋環境能源科技人才培育的搖籃。

基隆市立安樂高中學生學生透過自造實驗室設備，設計組裝水下機器人。圖／基市教育處提供
基隆市立安樂高中學生學生透過自造實驗室設備，設計組裝水下機器人。圖／基市教育處提供
基隆市立安樂高中學生參加水下機器人STEAM工作坊暨創客比賽獲獎，圖為水下機器人創客比賽實況。圖／基市教育處提供
基隆市立安樂高中學生參加水下機器人STEAM工作坊暨創客比賽獲獎，圖為水下機器人創客比賽實況。圖／基市教育處提供
基隆市立安樂高中學生參加水下機器人STEAM工作坊暨創客比賽，獲得優等及佳作。圖／基市教育處提供
基隆市立安樂高中學生參加水下機器人STEAM工作坊暨創客比賽，獲得優等及佳作。圖／基市教育處提供
基隆市立安樂高中學生參加全國海洋能創意實作競賽，拿下高中組亞軍佳績。圖／基市教育處提供
基隆市立安樂高中學生參加全國海洋能創意實作競賽，拿下高中組亞軍佳績。圖／基市教育處提供
基隆市立安樂高中學生參加全國海洋能創意實作競賽，作品囊括國中組冠軍及佳作。圖／基市教育處提供
基隆市立安樂高中學生參加全國海洋能創意實作競賽，作品囊括國中組冠軍及佳作。圖／基市教育處提供

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