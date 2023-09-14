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郭台銘副手賴佩霞曾當教授！陽明交大「學生反應熱烈」兼課細節曝光

擴大半導體人才庫 陽明交大半導體工程學系明年招生

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國立陽明交通大學獲教育部核准設立半導體工程學系，預計明年2024年9月將招收第一屆65位新生入學。圖／陽明交通大學提供
國立陽明交通大學獲教育部核准設立半導體工程學系，預計明年2024年9月將招收第一屆65位新生入學。圖／陽明交通大學提供

為擴大半導體人才庫，國立陽明交通大學今天指出，今年獲教育部核准設立半導體工程學系，並在今年8月成立半導體工程學系籌備處，該系設置於電機學院，分為固態電子及奈米科學兩組，預計明年2024年9月將招收第一屆65位新生入學。

陽明交大指出，依據今年9月剛公布的「半導體產業人才白皮書」顯示，2023年第二季半導體平均每月徵才2.3萬人，雖較去年需求減緩，不過與疫情同期的1.9萬人相比，半導體產業仍對人才需求若渴。

陽明交大校長林奇宏說，因應全球半導體產業人才多元需求，除需要技術、管理人員，也需要跨領域、跨文化人才。台灣身處半導體產業供應鏈重要戰略地位，在政府力推半導體高階人才培育計畫後，陽明交大已成立產業創新研究學院培育高階人才。

不僅如此，林奇宏也說，陽明交大的人才培育策略更具遠見，將觸角延伸至大學部基礎人才的培育，已經在今年8月成立半導體工程學系籌備處，宣示擴大半導體人才庫，以及啟動培育半導體人才的新里程碑。

籌備處主任，同時也是陽明交大副校長李鎮宜說，半導體工程學系預計明年招生，半導體工程學系將和企業界緊密合作，共同訂定教學目標和方向，也邀請企業成為合作夥伴，提供大四企業實習及高年級出國交換學生機會。目前已獲得台積電大力支持。

校方指出，陽明交大成立研究型大學第一個半導體學系，將是擴大半導體人才「向下扎根」最關鍵的一步；未來將爭取更多企業支持這個研究型大學中的第一個半導體學系，以吸引更多年輕優秀教授及學生投入相關領域，強化研究及產業發展的實力。

國立陽明交通大學獲教育部核准設立半導體工程學系，預計明年2024年9月將招收第一屆65位新生入學。圖／陽明交通大學提供
國立陽明交通大學獲教育部核准設立半導體工程學系，預計明年2024年9月將招收第一屆65位新生入學。圖／陽明交通大學提供

半導體 陽明交大 疫情

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