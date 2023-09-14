紙風車劇團「順風耳的新香爐」 10月1日豐原體育場重現經典

有「兒童戲劇天團」美譽的紙風車劇團，10月1日晚上7時將在豐原體育場演出「順風耳的新香爐」。紙風車劇團表示，因2020年遭倉庫大火焚毀所有舞台布景、道具，此次重製劇場版，不僅重新製作布景和道具，主要角色順風耳的造型也將重新設計現身。

紙風車劇團指出，「順風耳的新香爐」是紙風車的平安大戲，自2015年首演以來，巡演共20場，首次戶外演出就是為高雄氣爆周年祈福；疫情期間，此劇也以「線上劇場」方式陪伴孩子度過艱難的時刻，累計鼓舞27萬名觀眾。

台中市文化局長陳佳君說，「順風耳的新香爐」改編自兒童文學作家李潼同名小說，從順風耳尋找香爐的奇幻旅程，看見面對挫折與自我挑戰的勇氣，鼓勵孩子面對軟弱時能夠堅強不屈，在面對懼怕時能夠勇敢自持，最終找到自我成就感。

文化局表示，此次特別選在中秋連假邀請紙風車劇團演出，並以平安大戲「順風耳的新香爐」，祝福民眾平安順心，市府也將持續邀請優秀藝文團隊到山海屯城29個行政區演出，打造充滿文化氛圍的幸福城巿。

在地立委江啟臣邀請民眾到豐原體育場觀賞，他說，紙風車一直是大小朋友最熱愛的表演劇團之一，過去他也多次邀請其到豐原山城舉辦表演，讓山城孩子也能欣賞到最高品質的演出。