快訊

差額可達數萬 勞退新制退休金該選保證收益還是分紅？

千名中醫師連署反對設系 陽明交大保證：絕不挖角教授

藏匿、情蒐、暗殺：一位烏克蘭銷售員的戰爭蛻變故事

紙風車劇團「順風耳的新香爐」 10月1日豐原體育場重現經典

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
紙風車劇團「順風耳的新香爐」劇照。圖／紙風車提供
紙風車劇團「順風耳的新香爐」劇照。圖／紙風車提供

有「兒童戲劇天團」美譽的紙風車劇團，10月1日晚上7時將在豐原體育場演出「順風耳的新香爐」。紙風車劇團表示，因2020年遭倉庫大火焚毀所有舞台布景、道具，此次重製劇場版，不僅重新製作布景和道具，主要角色順風耳的造型也將重新設計現身。

紙風車劇團指出，「順風耳的新香爐」是紙風車的平安大戲，自2015年首演以來，巡演共20場，首次戶外演出就是為高雄氣爆周年祈福；疫情期間，此劇也以「線上劇場」方式陪伴孩子度過艱難的時刻，累計鼓舞27萬名觀眾。

台中市文化局長陳佳君說，「順風耳的新香爐」改編自兒童文學作家李潼同名小說，從順風耳尋找香爐的奇幻旅程，看見面對挫折與自我挑戰的勇氣，鼓勵孩子面對軟弱時能夠堅強不屈，在面對懼怕時能夠勇敢自持，最終找到自我成就感。

文化局表示，此次特別選在中秋連假邀請紙風車劇團演出，並以平安大戲「順風耳的新香爐」，祝福民眾平安順心，市府也將持續邀請優秀藝文團隊到山海屯城29個行政區演出，打造充滿文化氛圍的幸福城巿。

在地立委江啟臣邀請民眾到豐原體育場觀賞，他說，紙風車一直是大小朋友最熱愛的表演劇團之一，過去他也多次邀請其到豐原山城舉辦表演，讓山城孩子也能欣賞到最高品質的演出。

紙風車 劇場 文化局

延伸閱讀

復古電話亭台中圖書館現蹤 訴說新二代點滴故事

影／紙風車「哪吒鬧龍宮」 9月中旬連兩晚到苗栗演出

中市行動圖書車前進洲際球場 借書加碼換中信兄弟球票

台中市放颱風假公車也停駛 山城老人不知情痴等車

相關新聞

高雄某國中13寶入學禮引熱議 網友笑是抓周還是辦案證物

高雄市正興國中為迎接國一新生，上月開學特別準備包括橡皮筋、迴紋針等13樣入學禮發給新生，引發網路熱議，有人笑，「這麼有這...

東部唯一！台東體中教練范希聖拚得國際教練證照：考到吐

國際現代五項運動協會UIPM日前在台灣首辦A級國際教練證照考試，吸引全國30個符合資格教練報考，其中國立台東體育中學教練...

靜宜大學「數位學伴」輔導偏鄉學童 教育部頒傑出學伴帶班老師

靜宜大學執行教育部「數位學伴計畫」邁入第5年，串聯起823位大學生與9所偏鄉學校，超過528名學童的學習網絡；提升學習成...

教部年砸逾1億推校園免費生理用品 教師增能推月經教育

教育部今年8月1日起實施「友善提供多元生理用品計畫」，除了補助多元生理用品外，也推動校園人權、性別平等、月經、生理用品正...

國中小新生獲贈適齡圖書 越語、印尼語有聲書同步上線

教育部今年持續推動「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，贈送國民中小學新生人手一本適齡圖書，並持續辦理多元的新生閱讀講座，全國...

代理教師遭欠薪 周五到位

本報日前報導，全國中小學代理教師自今年八月起保障全年聘期，苗栗縣、基隆市等部分學校教師，疑因敘薪程序耽擱、中央補助款未到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦