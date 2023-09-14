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國中小新生獲贈適齡圖書 越語、印尼語有聲書同步上線

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今年持續推動「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，贈送國民中小學新生人手一本適齡圖書，全國約有39萬名國中小學新生受惠。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
教育部今年持續推動「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，贈送國民中小學新生人手一本適齡圖書，全國約有39萬名國中小學新生受惠。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

教育部今年持續推動「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，贈送國民中小學新生人手一本適齡圖書，並持續辦理多元的新生閱讀講座，全國約有39萬名國中小學新生受惠。今年也同步製作國語版、越語、印尼語共三版有聲書，鼓勵更多家長可以和孩子一起從小閱讀。

教育部國教署表示，教育部自98年起推動「閱讀起步走─送給小學新鮮人一生最好的禮物」，並自103年度起更名為「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，另自108學年度起擴大為贈送國中小新生人手一本適齡圖書。112學年度挹注約5千萬元經費，以「閱讀，從小到大」為主題，強調閱讀其實不難，從一個字、一張圖、一篇文章到一本書，只要願意開始陪孩子從小建立閱讀習慣，就能走向世界。

國教署也以111學年度計畫為例，以「伴樂讀」即「陪孩子一起玩閱讀」為概念設計，配合主題書內容，結合手作活動，讓閱讀融入生活。111學年度閱讀推廣講座活動現場，可以看到親子同心協力一起完成毛線編織、花藝小書、鐵線纏繞創作等等，讓閱讀更為立體化，讓孩子感受閱讀與生活的密不可分。

國教署表示，112學年度國教署也預計在新北市、宜蘭縣、南投縣、臺南市及臺東縣等5縣市辦理閱讀推廣講座等活動，邀請親子閱讀專家、故事達人和獨立書店職人等，一同與國中小親師生分享閱讀生活的喜樂。另外，今年持續提供親子共讀手冊，並同步製作國語版、越語、印尼語共三版有聲書(https://bookstart2023.book24.com.tw/public/web_page.aspx?id=1)，鼓勵親子共讀。

小學 親子 國教署

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