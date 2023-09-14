東部唯一！台東體中教練范希聖拚得國際教練證照：考到吐

國際現代五項運動協會UIPM日前在台灣首辦A級國際教練證照考試，吸引全國30個符合資格教練報考，其中國立台東體育中學教練范希聖順利考取，成為東部唯一。他說，「真的是考到吐！」

「限定時間內完成越野及游泳項目，考驗毅力和體力。」范希聖說，以他45歲年齡，術科考試幾乎完成就吐，可見其強度艱苦，為了具備更好的資歷及專業，來推動這門運動發展，拚了。

國際現代五項運動協會日前首次在台灣辦理為期7天的國際教練證照考試，並由教育部體育署、中華奧林匹克委員會及中華民國現代五項運動鞋會協助承辦，吸引全國30個符合資格教練報考。

7天考照除了原文學科筆試，還有游泳、越野跑步、西洋劍、射擊及馬術等術科考，最後共8名通過合格，其中包括范希聖，成為東部唯一，也是首位擁有現代五項運動國際教練證照的教練。

現代五項運動可追溯到19世紀法國拿破崙戰爭所延伸出的綜合運動，也被列為亞奧運正式比賽項目，是一項具有多元發展的運動，近年在國內外大力推廣，各國並積極培育優秀選手參賽。

范希聖表示，台東這幾年在縣府、學校及各界支持協助下，現代五項運動無論青年奧運、世界盃、世錦賽、世界青少年、亞青、亞錦、亞青少及全國運動會等國內外賽事，都有相當好的成績。