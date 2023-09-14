靜宜大學「數位學伴」輔導偏鄉學童 教育部頒傑出學伴帶班老師

靜宜大學執行教育部「數位學伴計畫」邁入第5年，串聯起823位大學生與9所偏鄉學校，超過528名學童的學習網絡；提升學習成效，也創造出許多動人的故事；今年更榮獲教育部頒發「傑出帶班老師」及「傑出大學伴」等獎項。

今年全台共23所夥伴大學參與教育部「數位學伴計畫」，陪伴126所偏鄉國民中小學與數位機會中心1516名學童，教育部特遴選及頒發傑出帶班老師及傑出大學伴等獎項，表彰與感謝參與計畫的師長、大學伴及營運中心的用心及付出。

靜宜資傳系教授暨數位學伴計畫主持人劉國有說，靜宜執行教育部「數位學伴計畫」5年期間，串聯起823位大學生與台中市和平區梨山國中小、台中市大甲區東明國小、嘉義縣布袋鎮好美國小、嘉義縣六腳鄉更寮國小等9所偏鄉學校共528名學童的學習網絡；藉由遠距課業輔導與陪伴，培養偏鄉學童自信心開啟學習視野。

劉國有指出，靜宜學生擔任的大學伴每學期10周，每周2次90分鐘的課程；以遠距即時一對一方式，為偏鄉國中小學生設計客製化教材及完善學習平台。大學伴並導入教學遊戲、課外等知識，讓學習多元精彩，大學伴在教學相長中也能培養溝通、解說及關懷等技巧，有效提升學習成效，同時啟動社會善的循環。

榮獲教育部「傑出大學伴」的王怡貞指出，擔任數位學伴的經歷，讓她深刻體驗「陪伴」的重要，既能傳遞知識、交流情感，更能理解與支持；在陪伴與學習過程中，也能瞭解與小學伴相處技巧，並認識一群志同道合朝共同目標努力的朋友及戰友，是難得與寶貴的經驗。

榮獲「傑出帶班老師」的翁靖雯表示，擔任數位學伴期間不僅學習如何排除資訊設備的障礙與問題，還有審閱教材、設計班會及回覆日誌等疑難雜症。最難忘的是從最初充滿挫折的大學伴到成為獨當一面的帶班老師，最開心的是看到小學伴的成長與茁壯；期待能繼續陪伴計畫中的每個人，共同撰寫屬於他們的精采故事。