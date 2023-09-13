南部唯一國立大學設計學院 高科大創新設計學院今揭牌

國立高雄科技大學人文社會學院，本學年度改名為創新設計學院，今天舉辦揭牌典禮，成為南台灣唯一國立大學所設立的設計學院。高市府青年局長張以理致詞時表示，現在是高雄產業轉型的關鍵期，過去高雄以藍領重工業、製造業為主，設計真正的價值被忽略，高科大人文社會學院的更名，突顯出創新設計對高雄這座城市的重要性。

高科大創新設計學院代理院長翟治平說，新設計學院將從明年（113學年）開始招收「設計技優專班」，院必修課程將增加國際業師入校授課的必修課程，創新設計學院已規劃導入日本、韓國、丹麥、新加坡等國設計師進駐高科大授課，未來創設院課程接軌國際將有更進一步的發展前景。

高科大說，創新設計學院前身是併校前高雄應用科技大學所設的人文社會學院，下轄文化創意產業系及人力資源發展系，及原工學院所屬工業設計系，人文社會學院調整後改名為創新設計學院，文創及工設2系隸屬創設院，人資系改隸屬管理學院。

高科大指出，在系所調整歸屬前，工設系及文創系均有相當亮眼的表現，其中最精采的莫過工設系在2020年拿下「金點新秀設計獎」的產品設計類首獎殊榮，當年振奮全校師生，雖受疫情影響無法讓學生風光北上受獎，台灣設計研究院副院長林鑫保仍帶隊親赴高科大，將獎項頒贈給得獎同學王諭薇、吳宣褘。

接著在2021年文創系也在設計與傳播人的兵家必爭之地「金犢獎國際競賽」大有斬獲，以質量俱佳的獲獎成績抱回「年度最佳學校金犢獎」桂冠。高科大接連展現出南台灣的設計量能，不輸北部群聚的設計校系。

高科大表示，今天在燕巢校區舉行創新管理學院揭牌典禮，成為南台灣唯一國立大學所設立的設計學院。

高科大校長楊慶煜說，未來人才非常重視跨領域、整合能力，設計思考也是當今教育現場積極引導學生建立的能力，結合文創系著重內容、傳播行銷層面的訓練，及工設系在結構、產品設計上的優勢，創新設計學院將能提供師生更完證的設計教育環境。