南部唯一國立大學設計學院 高科大創新設計學院今揭牌
國立高雄科技大學人文社會學院，本學年度改名為創新設計學院，今天舉辦揭牌典禮，成為南台灣唯一國立大學所設立的設計學院。高市府青年局長張以理致詞時表示，現在是高雄產業轉型的關鍵期，過去高雄以藍領重工業、製造業為主，設計真正的價值被忽略，高科大人文社會學院的更名，突顯出創新設計對高雄這座城市的重要性。
高科大創新設計學院代理院長翟治平說，新設計學院將從明年（113學年）開始招收「設計技優專班」，院必修課程將增加國際業師入校授課的必修課程，創新設計學院已規劃導入日本、韓國、丹麥、新加坡等國設計師進駐高科大授課，未來創設院課程接軌國際將有更進一步的發展前景。
高科大說，創新設計學院前身是併校前高雄應用科技大學所設的人文社會學院，下轄文化創意產業系及人力資源發展系，及原工學院所屬工業設計系，人文社會學院調整後改名為創新設計學院，文創及工設2系隸屬創設院，人資系改隸屬管理學院。
高科大指出，在系所調整歸屬前，工設系及文創系均有相當亮眼的表現，其中最精采的莫過工設系在2020年拿下「金點新秀設計獎」的產品設計類首獎殊榮，當年振奮全校師生，雖受疫情影響無法讓學生風光北上受獎，台灣設計研究院副院長林鑫保仍帶隊親赴高科大，將獎項頒贈給得獎同學王諭薇、吳宣褘。
接著在2021年文創系也在設計與傳播人的兵家必爭之地「金犢獎國際競賽」大有斬獲，以質量俱佳的獲獎成績抱回「年度最佳學校金犢獎」桂冠。高科大接連展現出南台灣的設計量能，不輸北部群聚的設計校系。
高科大表示，今天在燕巢校區舉行創新管理學院揭牌典禮，成為南台灣唯一國立大學所設立的設計學院。
高科大校長楊慶煜說，未來人才非常重視跨領域、整合能力，設計思考也是當今教育現場積極引導學生建立的能力，結合文創系著重內容、傳播行銷層面的訓練，及工設系在結構、產品設計上的優勢，創新設計學院將能提供師生更完證的設計教育環境。
青年局長張以理說，在硬功夫的工、電產業領域，高科大培養人才有目共睹，他期待高科大創新設計學院未來能為南部新興產業帶來更多創造能量，展現軟實力、硬功夫兼具的教育潛力。
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