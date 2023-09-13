台南光華高中散播善循環正向能量 家庭教育績優獲全國表揚

台南市光華高中長年耕耘家庭教育的努力與績效，獲教育部評選為家庭教育績優團體，是今年全國4個團隊獎中唯一的學校單位。該校著重全人教育，課程及活動結合愛家，並推展到社區，散播善循環的正向能量。

校長張敬川表示，光華高中重視多元知能，強調適性發展，尤其著重全人教育，在家庭教育、性平教育、生命教育等方面不遺餘力。在校內外，幼保科、銀髮族活動管理學程及各科部的師生，每年都響應貼心又有特色的愛家活動、家長日家庭劇表演、祖父母節互動、關懷長者志工服務、孝道微電影創作、特色課程等，運用創意的宣言與行動讓家人之間彼此道愛、道謝，促動家庭間的真誠與溫暖。

另，校內諮商中心每周二上午辦理親職課程及成長團體，向家長宣導全國家庭教育諮詢專線「4128185」，引進「同心圓家庭學苑」團隊入校帶領親職課程，同時推廣到社區，讓父母有機會練習與孩子或伴侶的溝通對話同理互動，獲得許多家長回饋響應，每梯次父母效能親職課程，估計超過500人次受惠。

校內特色課程「正向幸福學中」，輔導老師吳佩珊教導學生5種愛之語來表達感恩，引導學生創作表達感謝的和諧粉彩畫與手寫信件，家長收到後，也在臉書回饋對校方的用心與感動。

張敬川說，光華高中繼2021年榮獲教育部評選為孝道教育績優學校後，今年在獲教育部家庭教育績優團體的肯定，充分顯示該校在人文教育上的努力與堅持。輔導室主任吳佩珊表示，教育工作就是用生命去影響生命，期待持續的努力，讓善的循環，在家庭中、在社會上，持續散發出正向的能量。