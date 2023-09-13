台虹科技與文山高中產學合作 提供產業經驗培養競爭力

高雄市文山高中與全球前三大軟性銅箔基板製造商台虹科技公司，今天簽訂「產學合作協議書」，提供學生在校期間與接觸產業經驗，擁有更多就業與升學的選擇性。文山高中校長陳建民表示，學校與台虹科技合作配合政府產學合作政策，落實企業社會責任，同時提升南區子弟就業機會，培養職場競爭力。

陳建民表示，合作案於112學年度起為期4年，期間台虹科技公司將入校進行科技產業職涯發展分享，將全球科技產業發展，以及進入職場前所需準備知識及技能，舉辦演講或於課堂上交流分享。並視學生需求，由學校帶隊至公司進行參訪、觀摩或辦理就業面試。

文山高中學生在高三寒假與暑假期間，得視學生需求、台虹公司職缺狀況，提供短期工作機會，並予以適當的助學金；工作期間，學生表現若獲公司考評通過，高三畢業後則優先錄取成為正式員工。

陳建民在小港高中校長任職之間，順利延續經營9年的「台電機電班」，110學年度再創「中油科學班」，造福了許多小港高中的學生一畢業就順利就業，也讓產學合作的台電公司晉用到優質的員工。112學年度調任文山高中校長，積極向台灣百大優質企業之一的「台虹科技股份有限公司」，說明辦學理念與產學合作方針。謝謝台虹董事長孫達汶的認同，以及立委林岱樺、教育局長謝文斌的協助。

台虹科技總經理江宗翰表示，員工是公司的重要資產，台虹非常重視員工的身心健康，以及善盡企業責任。員工方面，除了經常舉辦各項員工關懷及友善職場活動外，也提供多面向的員工教育訓練，讓員工除了維持工作與家庭的平衡外，也為員工職涯做好妥善規畫。

江宗翰說，另在社會責任方面，每年台虹都舉辦家庭日活動、也成立許多社團，同時贊助許多學校、社福團體，並透過「虹心兒少關懷協會」幫助許多弱勢團體，投資教育及栽培下一代也是公司回饋社會的一環，期待這樣的產學合作，可以協助學生提前了解個人的志向及未來職涯的規畫，減少大學畢業後的學用落差。