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全國技能競賽青年組新北4金6銀4銅 3人獲選國手赴阿國

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北高工范庭瑋獲得網頁技術職種金牌。圖／新北教育局提供
新北高工范庭瑋獲得網頁技術職種金牌。圖／新北教育局提供

第53屆全國技能競賽青少年組日前落幕，新北市在12個青少年組中獲得4金6銀4銅。同時也從中選拔新北市3位國手，代表台灣至阿拉伯聯合大公國阿布達比參加第2屆亞洲技能競賽。其中一位國手智光商工吳尹之，過去曾因確診無緣參加去年比賽，今年一舉拿下金牌並成為國手讓他欣喜萬分。

新北市教育局說，新北在第53屆全國技能競賽，12個青少年組中，新北高工、福營國中、正德國中及重慶國中學生獲得4金，另包辦6銀、4銅、5位第四名、3位第五名、11位佳作，成績大放異彩。教育局說，新北推動各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練指導及出國研習獎勵等，去年起更媒合技職端培訓鄰近國中學生，透過近1年培訓、模擬賽、全國賽、選拔賽，3位16歲小將過關斬將取得台灣代表資格。

獲得平面設計技術職種金牌智光商工吳尹之表示，去年晉級全國賽，最後卻因確診無緣參加，今年奪下金牌，更當選國手，喜悅無法形容。吳說，未來將不斷提醒自己更努力，才能站上世界的舞台。

新北高工范庭瑋獲得網頁技術職種金牌，他表示未曾想過能夠在這麼短的時間內，取得國手資格。自己將繼續保持熱忱，為即將到來的亞洲賽努力；另一位獲得商務軟體設計職種金牌的新北高工彭彥富說，在福營國中便參加新北高工專業培訓，經系統性訓練，獲選為台灣代表選手，盼自己為國爭光。

新北高工資訊科主任陳錫齡表示，新北高工資訊科協助新北市培訓商務軟體設計、網頁技術，培訓從去年12月開始，有時晚上與假日學生也會主動到校練習，培訓期間看見這群偏才型學生，課業失落，但從技術找回自己是件很有成就感的事，且此次競賽包辦金銀銅，於有榮焉。

智光商工吳尹之過去曾因確診，無緣參加去年比賽，今年一舉拿下金牌並成為國手讓他欣喜萬分。圖／新北教育局提供
智光商工吳尹之過去曾因確診，無緣參加去年比賽，今年一舉拿下金牌並成為國手讓他欣喜萬分。圖／新北教育局提供
福營國中畢業的新北高工彭彥富獲商務軟體設計職種金牌。圖／新北教育局提供
福營國中畢業的新北高工彭彥富獲商務軟體設計職種金牌。圖／新北教育局提供

金牌

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