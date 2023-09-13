助攻博士科研 國科會加碼15.4億

因應高等教育斷層，國科會公布助攻博士科研四大加碼措施，於既有經費下再增十五點四億，提供一千名博士生研究獎學金名額，每月核給四萬元獎學金；同時增加博士後研究人員人數和待遇，初聘博士級研究人員每月研究費上看六點二萬元。

由於國科會二○二四年的基礎研究經費，比今年加碼百分之十五的預算，總經費上看三百七十七億，因此加碼的措施，包含博士生研究獎學金名額從三百名增為六百名，重點領域再增四百名，獎勵期間為博士班一年級至三年級，每月給予四萬元獎學金，全數由國科會支應。

國科會科教國合處處長葉至誠於記者會上表示，博士後研究員人數、待遇也增加，核定人次和金額均提升一成，明年起平均核定補助二千四百人次，初聘博士級研究人員核定每月的研究費，增至六二四○○元，提升投入博士後的誘因，同時博士生赴國外研究人數也將由一百人增為二百人，讓博士生了解國際研究脈動。

國科會主委吳政忠表示，若未申請到獎學金也無需太擔心，科技部也提高博士研究助理津貼加碼，每人每月增核一萬，若教師預算多，屆時領三、四萬元不是問題，盼博士生更專心且更快畢業，幫台灣把錢賺回來。

在現場分享心得的中央大學博士生董奕賢表示，博士生每月約可從教師計畫獲得三萬元補助，若加上獎學金等，約可領五萬元，仍須看研究領域或研究室規模。屆時國科會計畫每月可領四萬元，加上研究經費，一個月應能上看七萬元，無需額外找工作，確實較有理由鼓勵學生投入。

教育部今年六月也提出博士生獎學金草案，擬由政府、大學、企業三方出資，博三最多可月領七萬。但吳政忠談到，教育部方案偏重產學攜手，國科會方案則盼博士專心攻讀學位，兩者目的不同，亦無法重複受領。

不過，也有博士生指出，即便研究獎學金加上計畫經費等，上看七、八萬元，仍和業界薪資有落差；教育團體則認為，國科會、教育部等已做了一半，另一半還需讓大專校院願意聘任更多專任教職，且改善博士後一年一聘的狀態。