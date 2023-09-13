上限8% 中市國中小代理教師超額

少子化衝擊，學校不敢開正式教師缺，台中市國中代理教師員額控留比率占編制10%，國小占9%，超過法定編制8％上限，藍綠議員都要求應聘足正式教師。台中市教育局長蔣偉民表示，針對專任教師實缺，會考量學校未來是否減班，如不會減班，會請校方補足正式缺額，將代理教師員額逐年降到8%以下。

教育部規定國中、小可控留8％員額改聘代理、兼任或代課教師。台中市國小、國中代理教師占比都超過法定編制，引起議員關切。全國代理及代課教師產業工會向議會提案，建議增訂「台中市代理教師待遇自治條例」，教育局表示，代理教師薪資等都由教育部規定，各都也都未制定自治條例。

民進黨議員周永鴻、王立任說，有些代理教師代理10多年了，甚至得負責學校行政事務，但校方不開缺，就沒有機會成為正式教師。民進黨議員江肇國說，教育部近年大舉開出正式教師的缺額，補助也都到位，代理教師也補足全年薪水，拉近與正式教師的待遇，學校更要聘足正式教師，確保師生權益。

國民黨議員李中說，各校每年開很多代理教師需求，但就是不聘正式教師，為何不直接補實？要求保障代理教師權益。

國民黨議員陳文政也表示，我國國中、小師生比平均約1：24或1：25，國外則介於1：12到1：15之間，小班教學有好處，教師更能關注學生個別狀況，學校應該增班就增班，也要聘足正式員額，真正解決流浪教師的問題。

蔣偉民表示，近2年台中市國中、小已增聘1345名正式教師，各校擔心少子化，聘足員額未來會有超額問題，針對專任教師實缺，會針對沒有減班之虞的學校，會請校方盡量開出正式教師實缺並補足，將代理教師員額逐年降到8%以下。