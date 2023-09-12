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國科會科研加碼計畫 學界盼先改善博士後一年一聘

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國科會針對博士科研提出四項加碼措施，初聘的博士後研究員每月研究經費可達6.2萬。示意圖。圖／聯合報系資料照片
國科會針對博士科研提出四項加碼措施，初聘的博士後研究員每月研究經費可達6.2萬。示意圖。圖／聯合報系資料照片

國科會針對博士科研提出四項加碼措施，有博士生指出，即便研究獎學金加上計畫經費等得上看7、8萬，但仍和業界薪資有落差；教育團體則認為，國科會、教育部等已做了一半，另一半還需讓大專校院願意聘任更多專任教職，且改善博士後一年一聘的狀態。

一名王姓博士生表示，國科會研究獎學金再加上研究室計畫經費等，每個月確實有望上看7至9萬，比過去優渥，但仍和資通訊業界薪資有些許落差。但投入博士多少都不是以賺錢為目的，也會告訴自己做喜歡的事、生活有餘裕就好。

高教工會組織部主任林柏儀則分析，近年投入博士班學生減少、報考率減，博士培育獎助學金確實急需改善，加大補助實屬合理，但若要根本解決人才不足問題，仍要解決教職科研工作的問題，教育部應提升高教經費，讓大專校院嘗試開出更多專任職缺、聘任教師改善生師比，改善非典型聘雇的狀況。

林柏儀也指出，博士後聘任現在也多停留在一年一聘，但歐美等國多已是三年一聘。且實際上，很少計畫一年內即可完成，大專校院多是抱持資方心態，盼以一年一聘逼出博士後研究員的產能，但卻容易導致當事人為了獲得次一年聘約而炒短線、倉促完成，反而對研究發展不利。

陽明交大研發長蔡金吾則談到，近年博士、博士後薪資沒有提升，甚至有被壓抑的狀況，而放眼國內資通訊產業薪資多比科研來得高，不少碩士生投入園區二年，薪資已堪比教授。

蔡金吾指出，大企業也有博士級等科研人才投入，才有辦法創造更多產值，對國科會措施樂見其成，先提升整體薪資水準，再循序漸進完成制度面規劃。

薪資 國科會 高教

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