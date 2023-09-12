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全國幼教論壇 萬里幼兒園「有趣的香草」獲佳作

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
新北市立萬里幼兒園也發表「有趣的香草」教學方案，獲得肯定得到佳作的殊榮。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市立萬里幼兒園也發表「有趣的香草」教學方案，獲得肯定得到佳作的殊榮。 圖／紅樹林有線電視提供

為了推動幼兒教育發展，教育部辦理2023全國幼教論壇徵稿活動，由新北市辦理北區發表與頒獎活動，新北市立萬里幼兒園也發表「有趣的香草」教學方案，獲得肯定得到佳作的殊榮。而幼兒園的學生不只是認識香草，更加還把香草充分的應用在生活中，呼應在萬里幼兒園的小朋友各個都是小小生活家的精神。

萬里幼兒園教師曾于倫說，萬里幼兒園雖然背山面海地處偏鄉，不過就地取材應用在地資源，卻有很多有趣的教案是都會區所沒有。這次有趣的香草教案發想，是來自於學校頂樓有一塊師生一起打造的菜園，種植很多蔬菜、水果，而香草的取得更具有意義，是幾年前畢業生傳承給學弟妹的禮物，在學弟妹的照顧下，生生不息，因此也把這分具有珍貴傳承意義的香草製作成教學方案，甚至讓學生應用在生活之中。

萬里幼兒園教師蕭秀蓮表示，讓小朋友香草DIY製作的作品從乾洗手、香草皂、香草茶包到香包都有，幼兒園期待透過香草的認識，不只是讓學生從認識植物與種植植物中獲得成就感，更加要將種植出來的香草在生活中應用，呼應萬里幼兒園每位學生都是小小生活家的精神，將在校學所應用到生活中的每一個角落。

幼兒園 萬里

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