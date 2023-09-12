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文化部電子書補助全台獨缺北市 市圖曝未申請原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
文化部日前擴大電子書補助計畫，全台有21縣市響應，獨缺台北市立圖書館，北市圖說明，在圖書採購部分與文化部方式不同，無法申請。圖／台北市立圖書館
文化部日前擴大電子書補助計畫，全台有21縣市響應，獨缺台北市立圖書館，北市圖說明，在圖書採購部分與文化部方式不同，無法申請。圖／台北市立圖書館

文化部日前推出「擴大推動電子書計次借閱服務」，規劃投入新台幣1億元，讓公共圖書館不再有電子書借閱次數上限，全台共有21縣市共同響應，卻獨缺北市，北市圖說明，因文化部電子書補助需同時搭配「優化圖書採購」的補助一起申請，但北市過去圖書採購都是評分及格最低標，並非最有利標，無法申請，未來也會考慮讀者使用狀況調整借閱次數。

過去公共圖書館電子書採購以買斷式為主，將電子書如同紙本圖書以物權的概念採購，買1本電子書在同時間只能借給1個人，限制了數位出版可無限擴大傳播的優勢，同時也減少了作者及出版社獲得合理利潤的可能性，因此，文化部日前推出「擴大數位閱讀及優化圖書採購機制」，公共圖書館承諾保障圖書採購定價7折以上，文化部就會加碼補助「電子書計次借閱無上限」。

該活動共有21縣市共同響應，獨缺台北市，遠流董事長王榮文日前在臉書表示，過去北市圖主事者採購圖書常強調最低標替市民節省荷包，但這場活動，隸屬台北市教育局北市圖沒有加入，他認為，「健全台灣出版和電子書發展的生態系統人人有責」身為文化首都北市府豈能缺席支持出版。

根據北市圖統計，去年電子書購書預算為新台幣1229萬5080元，館藏量約70萬冊，使用人次共259萬3356人次，依目前規範，讀者每月可借閱4次電子書，一次可以借閱14天，電子雜誌一次2天，當月次數使用完畢則要付費閱讀。

北市圖副館長王淑滿解釋，圖書採購方式有很多種，過去用評分及格最低標採購，但文化部電子書補助規定必須要與「優化圖書採購」的補助一起申請，需使用最有利標，所以無法申請。

王淑滿說，目前制度上，沒有收到太多讀者反應，市民平均每個月借4到5本書，所以將電子書借閱次數訂在每月4次，確實對高需求者來說無法被滿足，後續會再看讀者使用狀況因應調整。

至於採購方式上是否會與其他縣市一樣改採最有利標？王淑滿表示，過去用評分及格最低標採購並沒有碰上問題，但會把各方意見納入考慮，評估明年要用何種採購方式。

電子書 北市 文化部 圖書館

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