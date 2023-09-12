歷史性戲劇歌劇作家 跨時代華麗悲愴巨作 臺大首開「史詩之現代啟示錄」研習班

圖／臺灣大學進修推廣學院提供

臺大進修推廣學院將自112 年 10 月 19 日起，於每周四晚間開辦「史詩之現代啟示錄」研習班程，本課程精心挑選了 4 部巨作以及代表戲劇、歌劇、樂劇和音樂劇的 4 位代表性作家，邀請臺大相關領域師資及多位業界先進精彩講述及結合影片輔助授課，進行具有現代啟示性意義的分析與闡釋，歡迎有興趣者踴躍報名，培養對文學欣賞與詮釋的能力。

史詩(EPIC)是一種莊嚴的藝文體裁，內容主題常為可歌可泣的歷史事件、民族、宗教或傳說。臺大進修推廣學院開辦的「史詩之現代啟示錄」課程是以史詩為主軸，史詩具有穿透時空的穿透力，透過人類的經驗把文學、美學、哲學綜合起來交織而成的一些作品。同時擔任本課程的授課老師杜明翰認為這門課程猶如一場審美之旅、透視之旅與穿越之旅，提供學員在不同文化背景下欣賞史詩的作品和作者的精髓。他指出本課程具備的三項特色包括：1.審美之旅，課程介紹的四部巨作，第一部是托爾斯泰的《戰爭與和平》，透過戰爭的背景，將人類的情感非常精準的描寫出來，交織出在此歷史背景的愛恨情仇。第二部是大家熟悉的雨果《悲慘世界》，在法國大革命前後的宏大敘事框架中，讓我們看見在當時背景下的小人物之間發生的故事，作者將正義、道德、救贖這些因素做了非常深入的剖析。第三部是歌德的《浮士德》，這是一部關注生命與智慧的巨作，作者剖析了人類內心的靈魂深處的困境，人性是善還是惡呢？人的道德跟人性如何去做調和，非常具有挑戰性，真的觸碰到人類內心深處的巨著。第四部則以王羲之的《快雪時晴帖》，利用一部穿越跨時空的巨作，跨越五個時代1600年，將張侯這個角色對於王羲之寫給他這封信做了一部跨時代的故事編排。2.透視之旅，透過穿越時空及四位史詩級的作者創作家，為當代文化背景及衝突下描繪和觀察，以至於在他們的作品中讓世人可以看見他們的智慧及呈現出來的美學。3.穿越之旅，作者透過不同文化時代背景所產生的優美作品，他不僅是文學也是美學，更有很深的哲學在其中，也是本課程非常重要的部分。

「史詩之現代啟示錄」授課師資陣容強大，由臺大名譽教授江炯聰領軍，特邀臺大財金系楊雅惠教授、外文系王寶祥教授、臺灣藝術大學戲劇系林尚義教授，還有國立傳統藝術中心國劇團團長張育華博士，除此之外，還有非常有名長笛演奏家林仁斌執行長，環球音樂總監傅慶良先生、資策會產業情報研究所資深產業分析師朱師右經理及World Vision前亞洲區領導杜明翰等多位老師，將在8堂課中精彩剖析與授課。希能使學員迅速且有效地掌握「史詩」能跨越時空、超越文化的深刻意義，從而深入了解史詩的豐富內容和文學價值，培養對文學的欣賞與詮釋能力。 該班程目前正熱烈招生中，112年10月5日前完成報名繳費者還可以享有學費優惠。相關資訊請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。