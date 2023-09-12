六書堂取得敦煌線上授權 整合資源讓英文變好玩了

全球化時代，英語已成為必備技能。六書堂數位學習旗下兒童英文品牌Wuwow Junior與敦煌教育集團昨日宣布合作，整合線上與實體資源，提供更豐富、完整、有趣的英文學習方式，讓學子不管在線上或實體都能夠快樂學習，建立堅實英語基礎，攜手打造教育新思維。

六書堂兒童線上英文平台Wuwow Junior，雖推出不到一年，狹帶著AI智慧配對、遊戲化教學、即時互動等創新技術，讓孩子在快樂中自然學英語， 目前已累計開課近1.5萬堂，獲得家長和孩子好評，也與敦煌順利展開首家線上授權合作。

六書堂取得敦煌教育集團21st Century系列教材授權，內容由外師團隊共同編撰，特別結合108課綱核心素養，培養品德教育、家庭教育等內容，並在課後附上練習音檔及仿照劍橋兒童英檢題型，協助孩子們穩紮穩打學英文。