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教育部推數位學伴計畫 苗縣2教師獲「傑出帶班老師」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
南和國中教師楊忠穎今年再度獲得教育部數位學伴計畫「傑出帶班老師」的肯定。圖／苗栗縣政府提供
南和國中教師楊忠穎今年再度獲得教育部數位學伴計畫「傑出帶班老師」的肯定。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府教育處配合教育部「數位學伴計畫」結合大專院校攜手合作，於課後運用遠端網路平台，針對偏鄉弱勢學生，以客製化教材，由大學生線上一對一即時教學與陪伴，協助提升偏遠地區學童學習動機與興趣，促進城鄉數位機會均等，今年計有7所國中小，共68位學生接受國立聯合大學的服務。

而位於第一線奮鬥的數位學伴帶班教師，更需要付出許多心力，陪伴學生，南和國中教師楊忠穎、南湖國中教師陳俊安今年再度獲教育部肯定，得到「傑出帶班老師」殊榮。

縣府教育處表示，「數位學伴計畫」於課後運用遠端網路平台，針對偏鄉弱勢學生，以客製化教材，由大學生線上一對一即時教學與陪伴，協助提升偏遠地區學童學習動機與興趣，促進城鄉數位機會均等。第一線教師除了關懷偏鄉學童學習外，更為偏鄉孩童提供多元的文化視野及生涯陪伴。

楊忠穎說，數位學伴計畫是一份對偏鄉學校的學生很有幫助的計畫，不僅協助學生課業上的學習精進，學生也藉由與大學伴一對一的互動中，學到溝通、表達的能力，其中更棒的是能經過大學伴對學習和生活經歷的分享，開拓偏鄉國中小學生的視野，進而讓學生對未來學習的路上有憧憬與目標。

陳俊安老師也分享，透過數位學伴計畫的參與，學生能感受到新的學習動力，激發學習興趣和動力。數位學伴提供了學習互動、交流和分享的機會，擴張小學伴的學習視野，從其他人的經驗中獲取啟發和靈感。而小學伴在大學伴的指導下，也學會自我規劃、自我監控和自我評估，能夠更好地管理自己的學習。這種自主學習的能力將成為小學伴未來學習和發展的重要資產。

南湖國中教師陳俊安今年也獲得教育部數位學伴計畫「傑出帶班老師」的肯定。圖／苗栗縣政府提供
南湖國中教師陳俊安今年也獲得教育部數位學伴計畫「傑出帶班老師」的肯定。圖／苗栗縣政府提供

偏鄉學校 小學生 教師

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