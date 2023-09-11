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基市代理教師苦等薪水 教育處：預借市府預算本周發薪

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府教育處今天表示，因未收到中央補助款，改以預借市府預算方式，讓代理教師在本周領到薪水。記者邱瑞杰／攝影
基市府教育處今天表示，因未收到中央補助款，改以預借市府預算方式，讓代理教師在本周領到薪水。記者邱瑞杰／攝影

全國中小學代理教師今年8月起保障全年聘期，但開學進入第2周，基隆市卻有代理教師仍未領到薪水。基市府教育處今天表示，因為尚未收到中央補助款，決定改預借市府預算發放，代理教師應可在本周領到薪水。

教育部今年6月修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，明訂學校聘任代理教師時應給整學期或整學年完整聘期，並自今年8月起的112學年度實施。中小學老師多在每月1日領到當月薪水，但臉書社團「教師甄試人才網」有人貼文，指基隆200名左右代理教室，還沒有領到8、9月薪水。

基隆市教育處長張美蘭今天說，112學年度合理員額代理教師薪資，來源是中央補助款，市府在9月1日收到核定公文，但補助款尚未撥入。

為了讓代理教師盡速領到薪水，市府8月間簽准先行預借市府預算發放薪資，並在9月初完成經費動支程序，學校應可在本周收到市府經費，並撥款給代理老師。市府後續會將再設法調整行政辦理期程，維護老師權益。

基市府教育處今天表示，因未收到中央補助款，改以預借市府預算方式，讓代理教師在本周領到薪水。記者邱瑞杰／攝影
基市府教育處今天表示，因未收到中央補助款，改以預借市府預算方式，讓代理教師在本周領到薪水。記者邱瑞杰／攝影

代理教師 薪水 基隆

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