代理教師上工2個月卻還沒領到薪水 教團轟便宜行事

全國中小學代理教師自今年8月起保障全年聘期，開學將滿二周，卻傳出包含苗栗縣、基隆市等部分學校教師，至今還沒領到8、9月份的薪水。有教團分析，欠薪並非縣市、學校沒錢，而是各校人事、出納「作法不同」，有些學校便宜行事，想等所有教師都聘齊後再統一發放，卻忽略教師有小孩要養、房貸要繳，呼籲各縣市應統一發放日期，還給代理教師合理的勞動環境。

在教師團體、跨黨派立委爭取下，教育部今年6月修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，明訂學校聘任代理教師時，應該給整學期或整學年完整聘期。新政策自112學年度（今年8月1日）起實施，代理教師薪資不再「一國多制」，從以前只領10個月薪水，增加為12個月。

中小學教師多在每月1日領到該月薪資，臉書社團「教師甄試人才網」貼文討論串中，近日卻有網友透露「苗栗縣國小8、9月未入帳，往年都是10月份才會一次3個月一次入帳」、「基隆12班、200人左右，8、9月都沒有」；也有網友指出，新北市、桃園市都在9月7日，一口氣將8、9月份薪資匯入。

全國代理代課教師工會理事長黃湘仙分析，拖欠薪資並非縣市、學校沒錢，而是卡在各校人事「作法不同」，有些學校想等所有教師都聘齊後再統一走行政程序、統一發放，卻忽略教師有小孩要養、房貸要繳，呼籲各縣市應統一發放日期，還給代理教師合理的勞動環境。

全國中小學校長協會、新莊國小校長張信務也說，若有縣市代理教師還沒收到薪資，推估是該縣市代理教師聘約還沒全部完成，有的可能要等全部代理教師聘齊後，人事單位才一起作業，否則若一周聘一位教師，對人事來說相當辛苦。另方面，部分偏遠學校人事是兼任職，可能一周才去其中一所學校一至二日，時程上也會有所耽誤。

不過，張信務說，只要教師有聘約，學校可從原有人事經費墊支，呼籲學校人事、出納、教務等單位應該要保障教師權利，盡速發放代理教師薪資。

全教總理事長侯俊良也說，不該因學校行政流程推遲、便宜行事，讓代理教師領不到薪資，呼籲縣市政府應立即出面處理，督導個案學校盡速改進。