快訊

退休外交官生前贈女友2千萬 子女控她抓手蓋指印卻敗訴

足球／吃黃牌怎麼辦？ 選手拿「這張卡」反擊 裁判笑了

威力彩飆5.2億！本周「血型+生肖」財運TOP5 這組合有「意外之財」

代理教師上工2個月卻還沒領到薪水 教團轟便宜行事

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
全國中小學代理教師自今年8月起保障全年聘期，開學將滿二周，卻傳出包含苗栗縣、基隆市等部分學校教師至今還沒領到8、9月份的薪水。圖為中小學教師示意圖，與新聞無關。本報資料照片
全國中小學代理教師自今年8月起保障全年聘期，開學將滿二周，卻傳出包含苗栗縣、基隆市等部分學校教師至今還沒領到8、9月份的薪水。圖為中小學教師示意圖，與新聞無關。本報資料照片

全國中小學代理教師自今年8月起保障全年聘期，開學將滿二周，卻傳出包含苗栗縣、基隆市等部分學校教師，至今還沒領到8、9月份的薪水。有教團分析，欠薪並非縣市、學校沒錢，而是各校人事、出納「作法不同」，有些學校便宜行事，想等所有教師都聘齊後再統一發放，卻忽略教師有小孩要養、房貸要繳，呼籲各縣市應統一發放日期，還給代理教師合理的勞動環境。

在教師團體、跨黨派立委爭取下，教育部今年6月修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，明訂學校聘任代理教師時，應該給整學期或整學年完整聘期。新政策自112學年度（今年8月1日）起實施，代理教師薪資不再「一國多制」，從以前只領10個月薪水，增加為12個月。

小學教師多在每月1日領到該月薪資，臉書社團「教師甄試人才網」貼文討論串中，近日卻有網友透露「苗栗縣國小8、9月未入帳，往年都是10月份才會一次3個月一次入帳」、「基隆12班、200人左右，8、9月都沒有」；也有網友指出，新北市、桃園市都在9月7日，一口氣將8、9月份薪資匯入。

全國代理代課教師工會理事長黃湘仙分析，拖欠薪資並非縣市、學校沒錢，而是卡在各校人事「作法不同」，有些學校想等所有教師都聘齊後再統一走行政程序、統一發放，卻忽略教師有小孩要養、房貸要繳，呼籲各縣市應統一發放日期，還給代理教師合理的勞動環境。

全國中小學校長協會、新莊國小校長張信務也說，若有縣市代理教師還沒收到薪資，推估是該縣市代理教師聘約還沒全部完成，有的可能要等全部代理教師聘齊後，人事單位才一起作業，否則若一周聘一位教師，對人事來說相當辛苦。另方面，部分偏遠學校人事是兼任職，可能一周才去其中一所學校一至二日，時程上也會有所耽誤。

不過，張信務說，只要教師有聘約，學校可從原有人事經費墊支，呼籲學校人事、出納、教務等單位應該要保障教師權利，盡速發放代理教師薪資。

全教總理事長侯俊良也說，不該因學校行政流程推遲、便宜行事，讓代理教師領不到薪資，呼籲縣市政府應立即出面處理，督導個案學校盡速改進。

代理教師 薪資 小學

延伸閱讀

代理教師荒靠「超鐘點」過度 全教產籲解禁退休師薪俸

國小正式教職翻倍 都會區代理教師職缺吸引力降低

開學代理教師荒嚴峻 教長潘文忠認了今年不易找人

捨不得學生開學沒導師 代理教師荒讓「家長」意外轉行

相關新聞

基本工資連8漲導師加給卻11年沒調 全教產轟變相減薪

基本工資審議委員會日前決議明年基本工資月薪調升為27470元，調幅4.05%；時薪調為183元，調幅4%。全國教育產業總...

教團呼籲 私大訂定學雜費上限

明年二月起，政府每年補助私立大專校院學生學費三萬五千元，教育團體卻指出政府補助後，公私校學雜費仍有一萬三千元差距，尤其教...

代理教師上工2個月卻還沒領到薪水 教團轟便宜行事

全國中小學代理教師自今年8月起保障全年聘期，開學將滿二周，卻傳出包含苗栗縣、基隆市等部分學校教師，至今還沒領到8、9月份...

【總編開箱】拚選舉 竟比孩子營養午餐吃得好更重要

今年6月，在欠缺公眾討論，甚至教育部一開始還不知情的情況下，只因民進黨總統參選人賴清德提出了要縮小公私立大學的學費差距政見，行政院火速通過了教育平權1+3方案，相關費用共220億元，明年2月上路。

公私併卡卡 學者盼提誘因 教部稱先合作

少子化讓不少私校逐步走向退場，「公私併」成另類解方，卻面臨法源依據、校園風氣歧異等阻礙，雖有台科大與華夏科大併校案例，卻...

提升高教品質 學者籲控管經費流向

「要增加高教品質，必須設立監督機制，讓錢可以花在招聘人才、培育學生身上！」台大教授吳瑞北10日在高等教育改革論壇指出，公私大學都應該設立經費稽核委員會，讓經費公開可受監督；輔大教授戴伯芬則呼籲減少對校

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦