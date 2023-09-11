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基本工資連8漲導師加給卻11年沒調 全教產轟變相減薪

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
全國教育產業總工會今天發函教育部，請教育部調整逾10年未調之中小學導師職務加給。圖為中小學教師示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
全國教育產業總工會今天發函教育部，請教育部調整逾10年未調之中小學導師職務加給。圖為中小學教師示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

基本工資審議委員會日前決議明年基本工資月薪調升為27470元，調幅4.05%；時薪調為183元，調幅4%。全國教育產業總工會今天發函教育部，請教育部調整逾10年未調之中小學導師職務加給，批評政府歷次調薪在「職務加給」部分都只有「主管職務加給」跟著調，這種明顯差別待遇，已造成基層老師排山倒海般的憤慨，也形同變相減薪。

基本工資時薪、月薪8年累計調幅分別增加了37.3%與52.5%，但中小學導師職務加給已11年未調整。全教產表示，中小學導師除了本身課務之外，還必須於導師時間、學生午餐、午間學生休息和學生打掃，擔任生活教育指導教師角色，也要幫忙收學生代收代辦費，下班後還要負責親師溝通。

全教產也指出，高中職導師因應108課綱，除了要給學生選修課程選課指導，亦要負責學生彈性學習自主報告管理；而高中職學生因心智年齡成熟，生涯規劃、情感教育等，也都是導師日常需面對的挑戰；面對複雜的升學指導、學習歷程製作與上傳，導師亦均要隨時回答學生及家長各類問題，下班後仍隨時待命。

全教產表示，中小學導師工作從未減少過，但是政府歷次調薪在「職務加給」的部分都只有「主管職務加給」跟著調，卻從未調整同屬於職務加給的導師職務加給、特教職務加給，基層老師從來不知教育部的考量是什麼，然而，這種明顯差別待遇已造成基層老師排山倒海般的憤慨。

全教產說，中小學導師職務加給已逾10年未調整，但這8年來基本工資時薪、月薪累計調幅分別已增加37.3%與52.5%，教育部應藉此次勞動部採用新式計算方式的機會，合情合理調高中小學導師職務加給。

全國教育產業總工會今天發函教育部，請教育部調整逾10年未調之中小學導師職務加給。圖／全教產提供
全國教育產業總工會今天發函教育部，請教育部調整逾10年未調之中小學導師職務加給。圖／全教產提供

小學 基本工資 教育部

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