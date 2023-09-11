公私併卡卡 學者盼提誘因 教部稱先合作

少子化讓不少私校逐步走向退場，「公私併」成另類解方，卻面臨法源依據、校園風氣歧異等阻礙，雖有台科大與華夏科大併校案例，卻僅為唯一一例。學者指出，政府應訂出公私併誘因，促使高教公共化；教育部官員稱「凡事起頭難」，合作應先於合併，若單一所學校被動待價而沽，「等到花謝了也不會有人來」。

逢甲大學教授、永達技術學院公益董事廖東亮表示，大學校數過多，部分學校已面臨招生不足窘境，越偏遠的學校越容易退場，恐會拉大城鄉教育資源差距，教育部應推動公私立大學校院合併，由體質健全的公立大學，提升私立大學體質。

但廖東亮也指出，公私立涉及的法令多元又複雜，包括公立大學是依據「大學法」，私立大學是依據「私校法」，公私併最大的困境為私校董事會意願，尤其經營不錯的私校，很難有併校意願或迫切性。他認為，政府應訂出公私併誘因，提升彼此校務發展動能，並促使高教公共化。

根據教育部一○九年委託中正大學研究「公私併」可行性的研究指出，要先讓具互補性的公、私立大學跨校合作，漸進式進行教研資源整合，再進行組織合併，可行的方式包括建立跨校合作機制。另一種模式則是建立共同治理與決策機制，讓雙方辦學品質與標準趨於一致，強化實質合作關係。

教育部高教司科長賴冠瑋表示，大學合併若缺乏前期了解，而採威權式的由上而下，自然難推動。他以台科大與華夏科大併校為例，二校先簽立合作備忘錄，有默契後才推動整併，順利在一年內完成，因此凡事起頭難，合作先於合併，但合作也始於自發、互動與共好。他指出，校方也可思考成立大學聯盟、大學系統，成效不亞於併校。