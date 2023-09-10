衛武營證交所簽署綠色永續MOU 打造世界級影響力劇院

衛武營國家藝術文化中心今天慶祝成立5周年，成為連結國際和台灣的重要藝術力量，繼續朝打造具世界級影響力劇院為目標，並朝綠色永續方向發展。衛武營藝術總監簡文彬與臺灣證券交易所總經理簡立忠，簽署「綠色永續文化夥伴」合作備忘錄，以劇場角色為環境永續貢獻力量。

衛武營2018年9月10日成立，文化部長史哲、高雄市長陳其邁、立委許智傑與邱議瑩、衛武營籌備處末代主任盧本善、國表藝現任董事長高志尚、前任董事長朱宗慶和董事會成員，以及90年代南方綠色革命重要成員醫師曾貴海、教授黃暉榮等人，一同見證衛武營5周年。

「『文化沙漠』這個詞，已與高雄絕緣。」史哲表示，30年前在衛武營的南方綠色革命，是高雄轉型史中的美好記憶，過去他常被問：高雄巨蛋、文化中心、衛武營、大東這好幾萬的演出席次，高雄怎麼養得起？如今這已不再是問題，高雄是熱門藝文場域，他到文化部甚至還得修「文創法」重罰黃牛行為。

陳其邁以醫師曾貴海詩作「明日新城」作開場白，指當年的南方綠色革命，也是一場文化革命，推動者用汗水和淚水寫下城市篇章。

簡文彬指出，衛武營營運至今5年期間，面對疫情挑戰閉館了73天，但在營運團隊的努力和各界協助下，得以舉辦2022年台灣燈會等重要活動，累積入館人次累積超過1千萬人次、演出超過1800場、會員數逾1萬5千人，不僅打破原先外界的「蚊子館」疑慮，更成為國際級團隊亞洲巡演必訪之地，在南台灣矗立起一座世界級的藝術地標。為了確保未來世代的永續發展，淨零碳排也是衛武營重要發展目標。

簡文彬說，秉持「眾人的藝術中心」的初心，衛武營舉辦各種類型的節目和活動，多檔歌劇旗艦製作凝聚出的南方歌劇力量，還有「國際音樂節」、「馬戲平台」、「臺灣舞蹈平台」、「花露露的童樂節」、「大玩樂家」、「瘋迷24作曲家」、「管風琴音樂節」、「衛武營小時光」、「高雄雄厲害」等獨家品牌節目。

台灣證券交易所總經理簡立忠表示，證交所除了關心資本市場，也重視文化發展。很高興在衛武營5周年之際，雙方簽屬「綠色永續文化夥伴」合作備忘錄，期許透過跨領域、跨產業的推動，促進低碳科技運用於表演藝術產業，合力打造減碳生態系，共同實現臺灣2050年淨零碳排的願景。