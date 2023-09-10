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中華電信FunPark鼓勵台灣原創內容 培育兒少創作者

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
FunPark創意說故事數位繪本創作大賽，今日舉辦總決賽暨頒獎典禮。記者馬瑞璿／攝影
FunPark創意說故事數位繪本創作大賽，今日舉辦總決賽暨頒獎典禮。記者馬瑞璿／攝影

中華電信與子公司智趣王數位科技致力促進核心世代數位素養力，連續11年舉辦「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」，讓孩童在數位環境中創作繪本故事，發揮創造力。

中華電信董事長郭水義表示，中華電信長期協助政府推展數位教育政策，深耕兒少內容經營，此賽事更長年與法務部、教育部及衛生福利部食品藥物管理署共同進行反毒推廣，對齊ESG永續發展目標的「社會參與」。

今年數位繪本創作大賽參賽人數破6500人，參賽件數更創歷年新高達1810件，本次入圍總決賽30件，參賽作品涵蓋各種多樣性的議題，促進學子們多元的想像力。

為鼓勵孩童創作及宣導反毒觀念，立委蘇巧慧今日也親臨活動會場，她表示，毒品不僅傷害青少年和孩童的健康生活，更危害社會安定及國家安全，「法務部、教育部及衛生福利部食品藥物管理署已連續8年與中華電信合作，透過賽事促進了正面的健康價值觀，鼓勵學生關注社會議題，期盼藉由產官學的力量共同打造健康友善校園環境。」

教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝也表示，創意說故事是108課綱核心素養學習的最佳體現之一，呼應「聯合國永續發展SDGs教育目標」與「教育部推出以素養為核心的108年課綱」，肯定中華電信長期參與反毒推廣，透過賽事的舉辦，讓孩子自主關注反毒與社會議題。

數位繪本創作大賽是中華電信跨足兒少內容及數位人才培育的重要任務之一，為更進一步豐富兒少文化內容，明年除延續原有組別外，將擴大賽事組別及全年齡規模，除鼓勵台灣原創內容創作外，也計畫培育出版與影視創作人才，協助優秀作品出版發行，進一步活絡兒少數位出版與影視市場。

郭水義指出，整個世界都在談數位轉型，中華電信針對不同年齡層的分眾、喜好來提供不同內容，FunPark聚焦年齡層0-15歲的學童，希望學童從小向下紮根，透過自主關注、自主學習，在成長過程中掌握社會脈動；此外，中華電信也有Hami書城，數位內容涵蓋面向廣，從新聞、生活時事到商業企業經營內容皆有，讓各年齡層讀者都可以從中找到自己喜歡閱讀的領域。

除此之外，中華電信也積極跟各大學進行合作，運用學術研究能量，在ICT領域有各種研究發展合作，透過產業出題、學校解題的方式，從中找尋科技發展的未來方向。

反毒 教育部

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