提升高教品質 學者籲控管經費流向

「要增加高教品質，必須設立監督機制，讓錢可以花在招聘人才、培育學生身上！」台大教授吳瑞北10日在高等教育改革論壇指出，公私大學都應該設立經費稽核委員會，讓經費公開可受監督；輔大教授戴伯芬則呼籲減少對校舍、校地投資；學生會代表黃亭偉則贊成公私學費齊一化，盼減少私校學生負擔。

經費要公開監督

台大電機系教授吳瑞北10日在研討會指出，目前國立大學的校務基金並沒有獨立的監理機制，是由隸屬於校長的稽核室處理，過去曾有獨立的經費稽核委員會可監督，但於104年遭到廢除，從此大學校長對校務基金的運用就難受管制，以台大癌醫中心為例，鴻海說捐了台大250億，但帳面出來卻虧10億，「錢不知道去哪了！」

因此他希望立法院修《大學法》、《國立大學校院校務基金設置條例》與《私立大學法》，設立經費稽核委員會，並由校務會議互選代表產生委員，且排除行政主管。另外，也要讓私立大學比照公立大學明訂經費運用，應以提升教育品質與績效為目的，並納入政府科研補助或委託辦理收入以充裕財源，還有配合《政府資訊公開法》，強化經費收支公開。

減少資本支出

輔大社會系教授戴伯芬則指出，台灣高教出現了階級化現象，過去民眾都相信教育可以讓階級翻轉，如今卻是更強化階級差距，社經地位扮演學生是否能進入國立頂大的重要角色，而且在普設大學下，出現學歷貶值現象，且私校學生目前還面臨退場、換校等問題，是高教問題的最大受害者。

她認為，賴清德的學費補助政策無法解決結構性的問題，因為問題包括：政府高教超額投資、初等教育高度商品化、高教廉價辦學、資源錯置與低度人才培育。其實我國教育經費占預算21.7%，但因為高教普及與過度投資校舍與校地擴張，培養人才的經費就少很多。

戴伯芬呼籲，應該提高國中小教育的補助，啟動教育組織瘦身計畫，包括公私立大學、技職招生員額控管，加課企業資本利得稅，減少資源過度投資在資本支出，擴大對弱勢優秀學生的全額獎學金。台灣學生聯合會會長黃亭偉也說，台大3萬個學生，僅有150位低收入戶，需要擴大中低收入戶入學與補助。

學生贊成學費補助

「高等教育應該公共化！」黃亭偉以自己為例說，原本想選東吳社工系，但因為每學期學費比輔大貴5千，後來決定選輔大，而他因為家裡會付學費，因此有空參與學生事務與公共議題，但他很多同學都必須打工賺學費與生活費，然後每學期還要修20幾學分課，加上期中期末考試，早已無法負擔，還可能選擇提前就業。

他認為，學費補助最好要讓公私學費齊一化，對私校生才更公平。以輔大與政大最比較，輔大4年學費40萬，政大是20萬，但政大畢業後的起薪卻比輔大多5千到1萬，因此可以更快還完學貸，還能確保生活品質。若能補足學費，可減少私校學生負擔，增加教學品質。

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