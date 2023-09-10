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古禮結合聲、光、舞、影 新北祭孔大典板橋登場
祭孔也可以很創意，新北市教育局與中華民國三一寰宇文化協會合作舉辦「大成至聖先師孔子2573周年誕辰釋奠禮暨2023年教師節敬師禮」，今在新北市板橋體育館登場，祭典以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光、影像等多元藝術演出，吸引超過2千人參與，是祭孔大典，也是大型美感盛宴。
新北市教育局表示，本次祭典由新北市副市長劉和然擔任正獻官，包括教育部次長林騰蛟、前部長吳清基也來共襄盛舉，祭典從舞台至燈光、影像、舞蹈、音樂及服裝設計皆由國內設計師、老師操刀。
祭典舞台、天幕除打造360度環型劇場，搭建高12公尺的巨幅孔子像，以水墨畫作品鋪設舞台地板，並以傳統燈具橘色調營造感性溫馨氛圍，另於主祭壇兩側安排影像布幕，儀式進行中以動態影像配襯典雅歌詞，傳達學子緬懷孔子的心意。
音樂設計是專門為祭典譜曲，並由樂團及合唱團現場演唱；舞蹈演繹部分，除傳統祭典中的八佾舞，更加入武舞及雩舞，約200多位學生參演。其中雩舞由新北市中山國小舞蹈班26名學生表演，悠揚姿態為靜態儀式注入動態的視覺饗宴。
中山國小六年級學生陳緁潁說，去年因為疫情無法參加，今年演出要以最棒的姿態展現給所有觀眾；五年級學生傅宥霓表示，他們在幾周內要學會雩舞並熟練動作、做出所有細節，培養彼此默契，大家都十分努力。
劉和然表示，孔子「制禮作樂」教化世人，本祭典即跳脫傳統嚴肅的祭典，以「禮樂」型式貫串設計，運用古禮、歌詠、舞韻呈現孔子的教育情懷，不僅表達對孔子崇敬追念之心，更是一場最好的藝術教育饗宴；活動也廣邀各校師生、親子及市民免費索票參與，期望大家在欣賞藝術的同時，油然而生對教師的敬愛之意。
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