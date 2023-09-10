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竹北西區迎來首家非營利幼兒園 增設2歲幼幼專班

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣政府112學年度新建竹北西區首所非營利幼兒園，將招收3歲以上2班、2歲專班2班。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府112學年度新建竹北西區首所非營利幼兒園，將招收3歲以上2班、2歲專班2班。圖／新竹縣政府提供

為減輕育兒負擔，新竹縣政府112學年度新建竹北西區首所非營利幼兒園，將招收3歲以上2班、2歲專班2班，竹北市鳳岡國小也同步新增附設幼兒園1園1班。此外，避免學習及托育的斷層，新埔鎮文山國小也新增附設幼兒園、關西鎮坪林國小附設幼兒園及新豐鄉新豐國小附設幼兒園，每園各新增1班2歲專班，讓年輕家庭安心托育。

新竹縣教育局長楊郡慈指出，新竹縣努力提升公共化教保服務供應量，預計在今年10月開園的華興非營利幼園，將招收3歲以上2班、2歲專班2班，也是竹北西區首所非營利幼兒園。其中加速增設2歲專班，是考量幼兒滿2歲離開托嬰中心後，可以順利銜接教保服務機構。

教育局表示，原本全新竹縣已有公立幼兒園86園，非營利幼兒園6園，準公共幼兒園66園，在112學年度新增2所幼兒園之後，公共化教保服務供應量將達45%。經統計，新竹縣112學年度公私立幼兒園整體供應量計2萬6467名，而2至5歲的幼教學齡兒童約有2萬3205人，足可容納幼兒入園需求。

教育局說明，新竹縣長楊文科重視公共化教保服務供應量要逐年提昇，教育局也視區域需求，增設國小附設幼兒園，並持續盤點縣內各機關及國中小閒置空間，規劃增設2歲幼兒專班及設置非營利幼兒園。另外，考量雙薪家庭的托育需求，縣府也補助經費鼓勵各國小附設幼兒園開辦下午4點過後的延長照顧服務。

避免學習及托育的斷層，新埔鎮文山國小也新增附設幼兒園。圖／新竹縣政府提供
避免學習及托育的斷層，新埔鎮文山國小也新增附設幼兒園。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府教育局表示，在112學年度新增2所幼兒園之後，公共化教保服務供應量將達45%。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府教育局表示，在112學年度新增2所幼兒園之後，公共化教保服務供應量將達45%。圖／新竹縣政府提供

幼兒園 新竹 教育局

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