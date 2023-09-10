2師獲師鐸獎 宜蘭表揚杏壇173人

宜蘭縣政府昨天表揚優秀教育人員，宜蘭國中教師吳宛如與員山國中教師陳淑華獲頒教育部師鐸獎。陳淑華的丈夫吳宏達也在同校教書，是去年師鐸獎得主，夫妻倆長年推動偏鄉科學教育，雙雙獲獎，備感開心。

縣府昨舉辦頒獎典禮，表揚教育部師鐸獎、國教署杏壇芬芳獎、宜蘭縣校長領導卓越獎、教學卓越獎、特殊優良校長及教師、教保服務人員年資獎勵、資深優良教師等共173人，縣長林姿妙感謝他們的付出，成就百年大計。

陳淑華與丈夫吳宏達都是員山國中老師，兩人長年推動偏鄉科學教育，吳宏達去年獲得師鐸獎，陳淑華接續在今年戴上師鐸獎桂冠。

她表示，夫妻倆發現不少偏鄉孩子缺乏家庭支持，假日無人陪伴，開始利用假日帶孩子做實驗，一開始只是培養興趣，後來也帶著孩子到各地參加科展、競賽，「每位孩子都是待琢磨的璞玉，只要肯花時間等待、陪伴，閃耀的時刻終會到來。」

宜蘭國中教師吳宛如投入教職18年，多年來利用課餘與假日，帶學生做實驗、參與科展或發明展，也到偏鄉舉辦科學營隊，4年前曾獲得宜蘭縣教師職業工會蘭馨獎首獎。她說，自然實驗是自己的興趣，陪伴學生的過程也會讓自己的孩子參與其中，兼顧教育與家庭。