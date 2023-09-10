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特教師社群投訴 常態加班到想辭職

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
特教粉專收到多名特教師指出，新北特教環境有待加強，師生比增加，加班是常態。圖為示意圖，圖／新北市教育局提供
特教粉專收到多名特教師指出，新北特教環境有待加強，師生比增加，加班是常態。圖為示意圖，圖／新北市教育局提供

新北特教生數量逐年提升，市議員多次質詢師生比、特教學校少等問題。多名特教師近日在相關臉書粉專投訴，稱「加班是常態，慘到想辭職」。新北校長表示，特教師難找；另名特教師坦言，甘苦談不是其他領域老師能了解。教育局表示，每年增4%正式教師，減輕負擔。

經統計，新北市身障類學生共1萬7105人，新北特教師數為1778人，其中國小939人、國中536人、高中職303人；師生比部分，國小為1比9.2、國中1比7.8、高中1比11.5。

新北一名國小校長表示，校內特教班加班都符合規定且有加班津貼，只是特教生分很多種，有全身無法動，也有智能問題，每班很難去平均分配障別輕重，若老師遇到10個學生都「不能動的」，就需要更多勞力，今年中南部開缺很多特教師，校內這次等到開學前才補齊，相對難找人。

一名特教師坦言，家長希望孩子接受特教學習，但同時又不希望被貼上「特教生」標籤，在溝通協調上的心理負擔也會相對吃重，當然會希望人力越多越好。

該名特教師舉例，一般學校對全盲或全聾學生，鑑定安置時會鼓勵孩子到盲校或特教學校，因在一般學校適應上相對辛苦，但家長還是會希望能融合環境，提前適應社會，這時老師就需要額外更專業協助，「特教類別很多元，但非每一個特教師都遇過所有類別」。

新北市教育局表示，新北特教師生比都有符合中央規範，108至112學年度各教育階段身障類特教班共增132班、282名教師，每年也持續增加4%正式教師，盼降低師生比，減輕特師負擔。

教育局強調，都有定期開會，研議相關計畫與修正，112學年度起調整簡化學前升小一鑑定安置方式，逐步減量行政工作；至於特教環境，則廣邀正式教師擔任各類巡迴輔導教師，進到學校協助特教行政工作。

教師 教育局

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