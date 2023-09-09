少子化招不滿　私校編制大、人力過剩恐成常態

文化大學近年因學生數減少，部分教師基本鐘點數恐不足，學校則研擬擴大減授方案讓教師擔任行政庶務，卻也引起教師反彈。但私立大專校院也認為，編制大的私校在少子化下人力過剩恐成常態，教師安置問題將會困擾不少學校。

若部分教師義務鐘點不足，元智大學教務長謝建興表示，學校設有規定，可引導教師擔任碩博士生指導教授，指導一碩士生可算0.25鐘點、博士0.5鐘點，因此帶領2位博士生即可算1個鐘點。教師鐘點數不足可以此引導；若鐘點數充足而教師也願意擔任指導，則多出來的鐘點可換成給教師的費用。

龍華科大校長葛自祥則表示，教師基本鐘不足，依現行學校做法確實會引導其兼任行政，以此符合減授鐘點，但也要教師有意願；或將該名教師安置到他系、引導到招生較佳的科系開課，但前提是該教師的專業要和安置科系對應，且要取得安置科系的同意，真的都不行，再詢問教師是否願意轉任職員，但敘薪系統不同。

葛自祥說，再者則是教育部設有一工作媒合平台，由學校協助該師轉介到他校任職，上述方法都行不通，下下策才是資遣或優離。

據本報了解，教育部正開放學校提報113學年招生規劃，今年仍有單一學校欲寄存約800個招生名額，未來私校規模勢必再精簡。葛自祥分析，大校少子化下人力過剩的狀況未來可能很普遍，教師安置問題將會困擾不少學校。

葛自祥指出，長年以來不少教師都認為做好教學、研究的本分即可，但大環境不佳，教師適度分擔招生等行政庶務也合理，畢竟沒有學生教，教師再有學問也難伸展。