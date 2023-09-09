教授義務鐘點不足　大學安插做行政挨批媒合「打零工」

考分會統計近年數間私立大學缺額率上看三至四成，學生招不滿連帶影響教師難開課、義務鐘點無法達標。為此，一所北部私立大學近日找教師召開共識會議，開出各式各樣行政職，包括赴高中招生宣講、法律諮詢、文件翻譯等，完成一定庶務即可減授，但也讓教職員反彈，形同教師幫處室打零工。

本報掌握，文化大學近一兩年部分科系招生數不到過去的一半，學生數大減下教師課難開成，也導致部分招不滿科系教師基本鐘恐無法達標。

有教師私下指出，共識會議上處室提出數種減授方案，卻以0.1鐘為單位，如教師提供法律諮詢二次、高中端入學前授課四小時可抵0.1鐘；若承接國科會計畫，金額以每10萬為0.1。但若教師缺二個義務鐘點，等於要去高中授課80小時，實在不合理，此舉形同把處室工作外包給沒課上的教師打零工。

也有教師質疑，學校未說明為何以0.1為單位，且恐比正常教學付出更多勞務，讓減授方案形同廉價徵人廣告，說是共識會議，但更擔心只是「被共識」。

高教工會研究員陳柏謙分析，文大的狀況恐是未來私校多會面臨的問題，工會也協助爭取如教授開設英語授課課程學分核計應加成；或將執行教學實踐計畫、擔任論文指導教授等納入減授鐘點，促進教學或研究精進，而非硬開設各種行政庶務。

陳柏謙也指出，工會評估，若教師循學校方案補齊所缺鐘點的可能性不高，恐怕只是為了後續減招裁併做準備。而北部某老牌私校去年也開始砍年終，招生危機教師橫豎都要面對，建議教職員以集體力量影響學校決策。

文大則表示，學校於8日舉行全校共識會議，是在校內既有規定上擴大教師減授辦法，才於修正前徵集教師意見。減授鐘點計算標準均在草案階段，教師建議將作為參考，其他學校也有類似做法，並未違反教師學術專業，會中也有教師提出意見討論，也希望師生可循正常管道提議，讓校務發展更完整。