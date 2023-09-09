全台正式國小教師招4千人 彰化招80人 王惠美：明年續招

彰化縣教師會和教師工會今天表揚今年度SUPER教師，縣長王惠美致詞時承諾將繼續招考正式教師，降低代理代課教師的比例。全國教師工會總聯合會副理事長何俊彥認為在上位者應看到教師的辛苦，取消校務評鑑，把教師還給學生。

今年度彰化縣「SUPER教師獎」共有6名得獎人。「首獎」得獎人為忠孝國小老師陳雅雯、國立彰化特殊教育學校老師胡馨中、私立達德商工老師許詠嬋；等3位老師；「評審團特別獎」得獎人為信義國中小老師莊典亮、國立秀水高工老師王怡群；「Special 教師獎」得獎人為信義國中小老師蘇瑞鴻。

彰化縣國中教師超額，英文、國文的超額人數最多，整體而言明年不會招考正式國中教師；國小教師去年招考100名正式教師，今年招考80名，相較今年全台招考約4千名正式國小教師，彰化縣招考人數僅約2%，縣長王惠美今天在彰化縣SUPER教師獎頒獎典禮致詞時表示，明年彰化縣會繼續招考國小正式教師。

彰化縣將自下學期起分期舉辦全縣國中小學校務評鑑，全國教師工會總聯合會副理事長何俊彥說，教師常常忙到忘了時間，夜幕低垂才回家，在上位者應看到教師的辛苦，不應多增負擔，很多縣市早就不辦校務評鑑，把老師還給教室、還給學生。縣議員張錦昆也說，很多教師和家長團體覺得校務評鑑增加老師的工作量，無益教學品質，應考慮喊停。

教師工會今天沒談校務評鑑，理事長方仁瑞針對SUPER教師獎甄選指出，工會自2015年起舉辦甄選評鑑，希望鼓舞教師的熱情，探索創新教學，發揮影響力作育英才，使杏壇持續發光發熱。