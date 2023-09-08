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童軍總會舉行SDGs與童軍青少年活動方案整合發展研討會

聯合報／ 記者高凌雲
童軍總會舉行SDGs與童軍青少年活動方案整合發展研討會，這次研討會是為提高童軍領導人對美好世界架構的認識。圖片來源/中華民國童軍總會
童軍總會舉行SDGs與童軍青少年活動方案整合發展研討會，這次研討會是為提高童軍領導人對美好世界架構的認識。圖片來源/中華民國童軍總會

配合亞太區童軍2022年至2025年策略發展，中華民國童軍總會今天在台北市劍潭青年活動中心，舉行2023年永續發展目標 SDGs與童軍青少年活動方案整合發展研討會，共有全台童軍伙伴與工作人員77人參加，這次研討會是為提高童軍領導人對美好世界架構的認識。

亞太區童軍支援中心安排香港童軍總會譚奕軒擔任這次活動講師，亞太區支援中心主任Mr. Jose Rizal "JR" Pangilinan，教育方法主任Mr. Ysidro "Syd" Peralta P Castillo IV ，教育方法協理Ms. Arjay Francisco Camerosu也透過線上方式，出席開幕典禮。

2015年聯合國宣布「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），SDGs包含17項核心目標，其中涵蓋169項細項目標、230項指標，指引全球共同努力、邁向永續。

世界童軍總會2023年童軍願景（WOSM’s Vision 2023）和「聯合國翻轉世界：2030年永續發展議程」(Transforming ourworld:the 2030 Agenda for Sustainable Development)，揭示我們有共同的價值觀與雄心壯志，創造更美好世界。

這次研討會是為提高童軍領導人對美好世界架構的四個主題領域的認識，以創新方式整合至青少年活動方案，使年輕人具備必要能力，成為社區的積極公民，實現可持續發展目標。藉由多元教育模式，讓更多青少年尊重不同人種及宗教，改善貧窮，教育及基本生存資源的不平等，促進環境保護等，借青年力量渲染全世界，創造更美好的世界。

亞太區支援中心主任Mr. Jose Rizal "JR" Pangilinan引用童軍創始人貝登堡爵士的話，鼓勵所有領袖 ，「嘗試讓這個世界比你找到它時更好一點，當輪到你去世的時候，你可以高興地感覺到，至少你沒有浪費時間，而是盡了你最大的努力。」。

這次會議將舉行到9月11日，童軍總會感謝劍潭青年活動中心提供良好的活動場地。

童軍 青年

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