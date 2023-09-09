大學專業百百種！這7大學群竟然那麼熱門？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「大學學群」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的大學學群排行。

大部分學生在高中畢業後會選擇進入大學，修習更進階、專業的課程，以培養自身能力、期望成為專業領域中的佼佼者。不過，每到填選志願時，總有些學子舉棋不定、不知道該選擇何種科系，因此我們就觀測了網路上熱門的大學學群，快一起來看看哪些學群最熱門吧！

「醫藥衛生學群」出路穩定卻令人「薪」力交瘁？讀「統計系」數學多到爆？ ▲ 網友熱議大學學群 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年網友針對「大學學群」相關話題的討論，發現「醫藥衛生學群」受到最多矚目。「醫藥衛生學群」為高中課程中「第三類組」課程的目標科系，包含醫學系、牙醫系、護理系、藥學系、獸醫系等與衛生心理相關專業，為許多人夢寐以求的理想科系，再加上台灣對於醫學、牙醫等科系普遍推崇、認為成績夠佳就應該就讀相關科系，也讓該學群討論聲量攀上第一。

就有即將升大學的準新鮮人發文詢問，醫藥衛生學群的科系該怎麼選擇？留言區引來大量該學群學生紛紛表示「喜歡做實驗研究的話醫技或許適合你」，也有就讀物理治療系的學生解釋物理治療與職能治療的差別，說道「同樣是復建，職治偏向職業的回歸，物治則是偏向正常動作的回歸，雖然同為功能的恢復，但是注重的點不一樣」，另外也有人推薦「喜歡實驗或研究的話，生命科學系也很適合」。

然而，留言區也出現不少網友留下「塊陶（快逃）啊」的留言。對此有人解釋道「大家會說塊陶是因為醫院薪水工時簡直沒在尊重專業」，指出醫療業會面臨工時長、壓力大、與薪水不合比例等問題，建議準大一們可以多詢問未來出路與工作內容，看看是否與心中所期待的生活符合再行決定。

而「財經學群」也是許多人想要就讀的學群之一。升學資訊平台「大學問」介紹「財經學群主要包括有會計、經濟、財務金融、國際貿易、保險、財稅等學類」，為不少對商業有興趣學生的首選。

有民眾發文詢問商學院哪個科系最累人？網友就回覆「統計系考試蠻多的，比起累，應該說是課業比較難，對於數學不是很好的會很痛苦」，認為讀統計系需要具備良好的數學能力，以免課業上落後。

也有統計系學生表示「個人覺得統計還好，但就是不能排斥數學跟能接受一直算數學這件事，聽別系說會計應該真的是最操的」，會計系學生則表示「會計系雖然很累，但算是對於肯努力的人來說是可以出頭天的」，指出會計系畢業若有機會能夠到知名的事務所磨練，未來選擇會更多，也更能夠獲得滿意的薪資。

另外，「藝術學群」則是許多具有藝術天份的學生的目標。「藝術學群」有「音樂、舞蹈、戲劇表演、美術、設計」等領域，對於技術的磨練很有助益，建議對於未來想在業界發揮天份，且喜歡實作的學生可以選擇該學群科系就讀。

你是今年即將進入大學就讀的新鮮人嗎？或是你是已經在專業領域學習多年、參透一切的前輩呢？若是還不確定想要就讀何種科系的高中生，可以參考以上提到的各種學群，並且詢問有相關經驗的學長姐，同時也可以參考網友的經驗分享，選出最符合自己期待的夢幻科系！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「大學學群排行」相關討論則數。觀測期間：2023/08/01~2023/08/28，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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