透過個案演練深化新產品研發策略—臺大首開「新產品策略與定位工作坊」課程

圖／臺灣大學進修推廣學院提供

新產品開發可說是企業研發的重點，也是企業生存與發展的戰略核心。企業必須清楚產品的生產目的、了解消費者的需求與喜好、掌握競爭者的威脅程度等面向，為新產品做出定位，進而規劃出產品的功能設計、競爭分析、成本估算與定價策略。

國立臺灣大學進修推廣學院將自112年11月15日起，每週三晚間開辦「新產品策略與定位工作坊」課程，邀請臺大電機工程學系王帛霞教授親授。利用每週三小時的課程，透過虛擬個案演練、分組交流討論、老師現場點評與學員經驗分享，讓各位思索新產品規劃與研發的要點。

王帛霞教授自2016年起任教於國立臺灣大學電機工程學系，曾獲頒2019年教學優良獎與2023年教學傑出獎。王教授任教之前，曾在業界研發領域工作長達30餘年，曾任HP、IBM研發軟體工程師、專案經理與各階層管理工作，對軟硬體產品的研發管理與全球營運有豐富經驗，將帶領學員勾勒出新產品的完整樣貌。

「新產品策略與定位工作坊」共計五堂課，講授主題包含：新產品定義、產品設計與藍圖規劃、企業能力與競爭策略思考、產品藍圖調整與財務規劃、小組報告與總檢討。112年10月20日前完成報名繳費者，可享早鳥優惠；曾修讀過或同時報名「創新與研發管理」課程者，另可獲得本學院$1,000 元課程折價券一張。更多課程資訊請上網捜尋【臺大推廣教育網】或來電洽詢(02)2362-0502。

「新產品策略與定位工作坊」網址 https://reurl.cc/0Zg0RY