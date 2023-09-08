教部5年52億 促僑外生留台就業

為吸引國際生來台就讀、留台工作，行政院會昨通過「促進國際生來台及留台實施計畫」，教育部預計五年投入五十二億元，除要設置十個海外基地，另由大專校院開設四類新型專班。赴台學生最多可獲二年學雜費全免，企業提供每月至少一萬元津貼，但畢業後需留台工作二年。估至二○三○年可招收國際生累計逾卅二萬人，留用七成。

根據計畫內容，教育部將籌組「國家重點領域國際合作聯盟」、「國際產學教育合作聯盟」。前者以設有國家重點領域研究學院的大學，鎖定美國及中東歐國家為合作對象，人才交流、實驗室學術合作為主；後者以越、菲、印尼等新南向國家為合作對象，招募來台就讀、留台工作。

教育部技職司長楊玉惠說明，二聯盟將設置十個海外基地，提供華語先修、國際合作交流與新型專班招生。另由大專校院開辦學士雙聯專班、二年制學士專班、二年制學士後專班及二年制碩、博士班，並以STEM（科學、技術、工程、數學）、金融及半導體相關領域優先，國發會提供產學獎助金，企業提供生活、實習津貼。

楊玉惠也說，該計畫要求學生畢業後留台工作二年，否則需繳回獎助金，後續會再訂定細節規範，包含學生遭逢重大變故或個人健康因素的「免責例外條款」。目前每年約有一萬境外生來台就讀，留台比率僅四到五成，希望未來提高至七成。