2年補助換國際生在台工作2年　學界評：難吸引歐美人才

教育部今天（9/7）說明「促進國際生來台暨留台實施計畫」，預計2024至2028年共投入52億元，設置10個海外基地並鼓勵大專校院設置「新型專班」招生。學界評析，該制度如同「兩年換兩年」，近年國際間都在搶人，台灣確實應該即早出擊，但評估誘因對歐美國家學生而言仍較低。

有鑒於國內產業缺工，教育部「促進國際生來台暨留台實施計畫」將擴大招收並留用僑生、港澳生、外籍生等國際學生，預計於歐美、新南向國家設置海外基地，提供修讀華語並有助於新型專班招生。新型專班則包括學士雙聯專班、2年制學士專班等四方案，由國發基金提供專班生學雜費全免，再由企業獎助每月一萬元津貼，但畢業後學生需留台工作二年；若不留台，則須返還補助。

龍華科大校長葛自祥分析，新型專班招收對象為當地國家大專生，素質應該較佳，而學生來台兩年均無須負擔學雜費、每月還有津貼可拿，加上國內資通訊、財經等薪資水準高，評估對新南向國家學生應有不錯的誘因。

葛自祥形容，政策如同「兩年換兩年」，若綁定學生留台工作太久，則學生也會卻步，而國際人才到處流動，台灣確實應該即早出擊。但也評估，對歐美學生吸引力有限，畢竟歐美薪資水準仍較台灣高。

葛自祥談到，屆時應是學生、學校、企業三方簽約，但既然由國發基金出錢一定是要招優秀的學生，但好學生如何認定，是看學生系排名佔比，或看當地大學國際排名，教育部應應擬合約範本讓學校參考；再者，若學生拿了補助卻不願留台工作甚至「偷跑」，有無追討機制，也還需思考。

大同大學校長何明果則認為，與其說是教育政策，該政策更像「勞動政策」。但政府確實出手大方，「給得有點多。」對南向國家學生確實有吸引力，但對歐美學生則還有待觀察。

靜宜大學監察人陳振貴則表示，新型專班學生由國發基金補助二年學雜費，再由企業給予津貼，但以給予獎助金與津貼的單位而言似乎不太划算。早期政府規定公費留學生學成回國服務年限為出國獎學金的兩倍，若參照辦理，新型專班學生畢業後至少須留台工作4年，或思考更多工作年限彈性。