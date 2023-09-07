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教部五年再砸52億盼國際生留台工作 4類新型專班規畫曝

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爭取國際生來台 設立海外招攬基地

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
教育部與僑委會7日宣布「促進國際生來臺及留臺實施計畫」，盼增加國際生與僑生來台就學與留台工作。（中央社）
教育部與僑委會7日宣布「促進國際生來臺及留臺實施計畫」，盼增加國際生與僑生來台就學與留台工作。（中央社）

政府盼以52億元設立海外招攬學生基地、海外專班招生與獎學金之用，以吸引32萬名國際生來台就學！教育部僑委會7日宣布「促進國際生來臺及留臺實施計畫」，盼在2030年招到32萬名國際生、21萬名留台工作，並以新南向國家、半導體產業為優先考量。

成立10個海外基地

教育部7日宣布，推動「促進國際生來臺及留臺實施計畫」。該計畫將於歐美國家與新南向國家設置海外基地，由國內大學校院及企業共同推動新型專班擴大海外招生，並由國發基金提供「產學獎助金」與企業提供「生活/實習津貼」的鼓勵措施，擴大吸引優秀國際生來臺就讀與留臺工作。

教育部官員表示，本計畫預計5年（113至117年）將投入52億元，設置10個海外基地，預計至2030年可招收國際生累計逾32萬人、預計留用人數累計可逾21萬人。教育部指出，113年會先成立7個海外基地，以越南、印尼與菲律賓等新南向國家優先設置。

STEM人才優先

僑委會表示，為了擴大培育及留用僑生，特別推動「培育生源」、「擴大招生」、「在學輔導」、「就業輔導」四大作法，招生人數已見大幅增長，從107年有1711 人報名，到112年達到4512人，成長 263%。未來會滾動調整增加服務類科，放寬檢討各項留臺措施，與優化僑生畢業留臺管道。

有記者詢問，國際生留台工作的領域範圍大多是STEM與半導體領域，是否是有廠商反應相關需求？教育部次長劉孟奇表示，確實有，很多也是集中在製造業、STEM領域，而且在相關國家同時有設廠的企業，加上國發基金提供的獎學金是這些領域優先，因此優先招攬相關領域國際生留台工作。

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教育部 僑委會

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